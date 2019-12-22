دورات تدريبية مجانية لرواد الأعمال

المصدر: أبوظبي - وام

وقع مصرف الإمارات للتنمية اليوم اتفاقية مع شركة بوتنشل لإطلاق منصة إلكترونية لتقديم دورات تدريبية مجانية موجهة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات والمشاريع الناشئة، بهدف تسهيل وتطوير أعمالهم التجارية، وتحقيق طموحاتهم.

يأتي توقيع الاتفاقية في إطار جهود مصرف الامارات للتنمية لدعم رواد الأعمال في دولة الامارات، وتعزيز دور الشركات وأصحاب المشاريع الناشئة.

وتوفر المنصة لزوار موقع المصرف بالإضافة إلى رواد الاعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة الفرصة للاستفادة من مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية المجانية وتشمل "فيديوهات تعليمية وخدمات مساعدة" لتمكن رواد الأعمال وأصحاب الشركات والمشاريع الناشئة من الاستفادة من محتوى الدورات التدريبية للمساعدة في تطوير أعمالهم ودعم مشاريعهم.

وتتضمن الدورات التدريبية موضوعات متنوعة مثل وضع استراتيجية وخطة العمل، وتأسيس الشركات، والحلول المبتكرة لتطوير المنتجات، وتحسين المبيعات، والتسويق والمحاسبة إضافة إلى النصائح العملية لمواجهة تحديات العمل المقدمة عبر الفيديوهات التعليمية والتي صممت خصيصاً حسب متطلبات السوق في الامارات.

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية فيصل البستكي: يسعى مصرف الإمارات للتنمية لدعم وتشجيع روح المبادرة، وتسليط الضوء على الدور المهم الذي يقوم به رواد الأعمال في النهوض بالاقتصاد الوطني وتهدف المنصة الى تشجيع كافة الراغبين على الانخراط في قطاع الأعمال وتطوير أعمالهم، كما يقوم المصرف بتوفير الخدمات التمويلية المصرفية اللازمة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وفقاً للسياسات الداخلية للمصرف.

ومن المقرر أن يتم اطلاق المنصة في شهر يناير 2020.