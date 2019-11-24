«سيال الشرق الأوسط» يستضيف شركات الأغذية والضيافة

المصدر: أبوظبي - وام

تشارك في الدورة العاشرة لمعرض «سيال الشرق الأوسط»، التي تنظمها شركة أبوظبي الوطنية للمعارض، خلال الفترة من التاسع حتى 11 ديسمبر المقبل، تحت رعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، شركات دولية متخصصة في قطاع الأغذية والضيافة.

وتحتفي الفعالية، التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، باستضافة مجموعة كبيرة من الفعاليات والأنشطة الخاصة بالأغذية، وذلك للبناء على النجاحات التي حققتها دورة عام 2018، ما أسهم في ترسيخ مكانة المعرض الرائدة كواحدة من أفضل المنصات التي توفر الفرص الاستثمارية القيمة في المنطقة للشركات العاملة في قطاع المأكولات والمشروبات والضيافة. وسيواصل المعرض هذا العام استضافة مجموعة واسعة من الجوائز وورش العمل المتخصصة للحضور من خبراء القطاع، وذلك في ظل مناخ يشجع الأعمال التجارية. ويشهد «سيال الشرق الأوسط» هذا العام انعقاد الدورة الخامسة من معرض أبوظبي للتمور، الذي سيضم أكثر من 100 جهة عارضة مختصة في منتجات التمور، و3000 من الشركات الراغبة في شراء هذه المنتجات.