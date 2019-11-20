شرطة دبي تضم الطائرة العمودية "AW 139" إلى أسطولها الجوي

المصدر: دبي - وام



بمكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ضمت القيادة العامة لشرطة دبي، طائرة عمودية من نوع " AW 139" إلى أسطولها الجوي، بهدف دعم العمل الأمني والمروري وعمليات الإنقاذ والنقل الجوي للحالات الحرجة، وذلك خلال فعاليات معرض دبي للطيران 2019 .

وقال اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي : "نتقدم بالشكر والتقدير والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على دعمه الكريم واللامحدود والذي يعكس مدى العناية التي يوليها سموه لجهاز الشرطة، وتقدير سموه للدور الوطني الذي نقوم به تجاه تعزيز أمن الوطن والمواطن وخدمة كل من يعيش على أرض دولتنا الغالية أو يقصدها ضيفاً مكرماً".

بدوره، قال اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، إن شرطة دبي تعمل على دعم كافة القطاعات الأمنية ورفدها بأحدث الوسائل بما يحقق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي والمتمثلة في المدينة الآمنة وإسعاد المجتمع والابتكار في القدرات، مشيرا إلى ان انضمام الطائرة العمودية AW 139 المصنعة من قبل شركة ليوناردو للطائرات العمودية في مدينة فيرجاتي الإيطالية، إلى أسطول الجناح الجوي في شرطة دبي، يساهم بشكل كبير في دعم العمليات الميدانية التي ينفذها الجناح الجوي.

وأوضح اللواء طيار أحمد بن ثاني، أن الطائرة تدعم بشكل كبير العمل الأمني والمروري، وعمليات الإنقاذ والنقل الجوي للحالات الطارئة والإنسانية، وتساهم في تقديم خدمات أمنية سريعة تخدم المجتمع، وكذلك عمليات الإنزال السريع والإنقاذ بالرافعة، وتتميز بمدى طيرانها الكبير، وسرعتها، كما أنها مزودة بأحدث أنواع الكاميرات التي توفر خدمة البث الحي والمباشر إلى غرفة القيادة والسيطرة في شرطة دبي، مشيرا إلى ان الطائرة مجهزة أيضا بالأدوات والأجهزة اللازمة للنقل الطبي، ما يرفع من مستوى الأداء في كافة العمليات التي تتطلب دعم الطائرات العمودية.