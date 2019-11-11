هيئة التأمين تصدر جزاءً إدارياً على «اكتواريين»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

فرضت هيئة التأمين جزاءً إدارياً على عدد من الاكتواريين (الفنيون الذين يحددون الأسعار في وثائق التأمين)، وذلك بسبب ارتكابهم خروقات جوهرية لنظام ترخيص وقيد الاكتواريين وتنظيم أعمالهم نافذ المفعول. وأوضحت الهيئة أن هذه الخروقات تشمل مخالفة الواجبات والمهام الأساسية الخاصة بأعمال الاكتواري المحددة قانوناً، وعدم الالتزام بأداء واجباتهم بالشكل المطلوب مهنياً، فضلاً عن عدم دقة التقارير التي تم تقديمها عن الوضع المالي أو الفني الخاص بالشركات المعنية. كما شملت أيضاً انتهاك قواعد ممارسة المهنة الخاصة بالاكتواريين المحددة لدى جمعية الاكتواريين التي ينتسبون إليها، كما تضمن الجزاء وقف ترخيصهم لمدة شهر وإلى حين تصويب أوضاعهم. وأضافت أن الجزاء الإداري يتضمن ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة لأعمال التأمين ذات العلاقة، تجنباً لفرض عقوبات أشد، لذلك تهيب الهيئة بجميع أطراف العلاقة التأمينية الالتزام بأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، وجميع الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

وأكدت الهيئة أن الهدف من الجزاء الإداري هو المساعدة على ممارسة الأعمال وفقاً لأحكام القوانين والتشريعات ذات العلاقة، وضمان الالتزام بالسلوك المهني السليم.