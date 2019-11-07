«جافزا» تطلق برنامج «حماية القوى العاملة»

المصدر: دبي - وام

وقّعت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، التابعة لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، اتفاقية مع شركة «دبي للتأمين» لطرح برنامج حماية القوى العاملة، الذي يستفيد منه آلاف العاملين في المنطقة الحرة ومجمع الصناعات الوطنية ومنطقة دبي للسيارات (داز).

وأكدت في بيان، أمس، أن البرنامج يأتي تماشياً مع الأهداف التي حددها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحسين وحماية حقوق العمال، وتحقيقاً لرؤية دبي بأن تصبح المدينة الأفضل عالمياً للعيش والعمل.

وتستهدف الاتفاقية توفير حماية أفضل وفوائد محسّنة لآلاف الموظفين في الشركات، الذين يشكلون جزءاً من برنامج التأمين، مقارنة بما كان متاحاً بموجب نظام الضمان المصرفي السابق.

وبموجب برنامج حماية القوى العاملة، تستفيد الشركات من التغطية التأمينية التي ستساعد على حماية الموظفين في حال تخلف أصحاب العمل عن سداد الأجور، وستطبق التغطية على تأشيرات عمل الموظفين ممن هم على كفالة «جافزا» عندما يتم تجديدها، فيما تطبق تلقائياً على تأشيرات عمل الموظفين الجدد.

وأكد المدير التنفيذي مدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات المدير التنفيذي لـ«جافزا»، محمد المعلم، أن «الموظفين في مقدمة أولويات المجموعة، التي تلتزم بتزويدهم ببيئة عمل عادلة تضمن حصولهم على جميع الحقوق والامتيازات والحماية التي ينبغي منحها لهم كمساهمين أساسيين في الاقتصاد الوطني».

من جهته، قال المدير التنفيذي لـ«دبي للتأمين»، عبداللطيف أبوقورة: «يسعدنا أن نتشارك مع (جافزا) لإطلاق برنامج حماية القوى العاملة للموظفين، الذين يمثلون مركز الثقل الرئيس للمنطقة الحرة ذائعة الصيت عالمياً».