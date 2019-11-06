"اتصالات" شريكا رسميا لـ" اكسبو أصحاب الهمم الدولي"

المصدر: دبي - وام



أعلنت "اتصالات" اختيارها شـريكاً رسمياً للاتصالات لمعرض "اكسبو أصحاب الهمم الدولي" الحدث الأكبر من نوعه في المنطقة والذي تختتم فعالياته غدا والرامي إلى تقديم آخر الحلول والابتكارات لأكثر من 50 مليون شخص من أصحاب الهمم في أنحاء الشرق الأوسط.

ويقام المعرض سنوياً تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة ويعقد هذا العام في مركز دبي الدولي للمؤتمرات.

وقال الدكتور أحمد بن علي النائب الأول للرئيس - للاتصال المؤسسي في "مجموعة اتصالات": "نفخر في بأن نكون شريك الاتصالات الرسمي لمعرض اكسبو أصحاب الهمم الدولي الأمر النابع من حرصنا المستمر على التواجد في شتى ميادين وفعاليات أصحاب الهمم لتقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية لا سيما الدعم التكنولوجي ليكون ذلك بمثابة تجسيد حقيقي لاستراتيجية اتصالات الشاملة والمتمثلة في قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات بما يتماشى مع الجهود الملموسة والكبيرة التي تبذلها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لتمكين أصحاب الهمم حتى باتت الدولة اليوم سباقة في هذا المضمار بما يضمن حقوقهم، ودمجهم في المجتمع كجزء من النسيج الاجتماعي الإماراتي.

من جهته، قال دانييل قريشـي، مدير مجموعة المعارض في شركة ريد الشرق الأوسط للمعارض المسؤولة عن تنظيم المعرض : "يلعب قطاع الاتصالات دوراً محورياً في تمكين أصحاب الهمم، سواءً من خلال الخدمات المبتكرة أو من خلال الحلول الذكية التي تحسّن من اسلوب حياتهم، و تعمل اتصالات في هذا المضمار باعتبارها رائدة في تكنولوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات على تمكين شرائح المجتمع الإماراتي كافة بطيف واسع من الحلول المبتكرة غاية التطور والذكاء والتي تمس كافة أطياف المجتمع لا سيما فئة أصحاب الهمم الأمر الذي يعزز المكانة العالمية لدولة الإمارات لتكون في الصدارة في هذا المجال".