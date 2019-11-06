حمدان بن محمد: العقول ستجــــــتمع والأفكار ستلتقي في دبي 2020 لإعـادة تشـكــــيل المشهد الاقتصادي عالمياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعقد الدورة الخامسة لـ«القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي»، التي ينظمها مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي، يومي 9 و10 نوفمبر الجاري، بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسيحتضن أعمالها «معرض إكسبو 2020 دبي»، الحدث العالمي الأبرز الذي يُقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، المشرف العام على استراتيجية «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي»، أن «تنظيم القمة يأتي التزاماً بتنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الرامية لتحويل دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي العالمي».

وقال سموه: «(إكسبو 2020 دبي) حدث كبير سوف تجتمع فيه العقول وتلتقي الأفكار من كل أنحاء العالم لإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي والتجاري العالمي، والاقتصاد الإسلامي سيكون له دور محوري في إحداث هذا التحول الإيجابي عالمياً، ونحن حريصون على أن يشارك في تعزيز حوارات القمة صُنّاع القرار وواضعو السياسات والشركاء الاستراتيجيون من مختلف أنحاء العالم».

وأوضح سموه، أن «مسيرة العمل تمضي بخطى ثابتة وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تنفيذ استراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي التي تم الإعلان عنها قبل سنوات، مع وضع تحقيق نتائجها في مقدمة الأهداف الاستراتيجية لمستقبل التنمية الاقتصادية في دبي».

وقال سموه: «نتطلع إلى أن تكون الدورة القادمة لقمة الاقتصاد الإسلامي فرصة مثالية لحوار إيجابي فعّال حول البدائل اللازمة لتعزيز نمو الاقتصاد الإسلامي، واكتشاف الفرص التي تعين على تأكيد استدامته عالمياً انطلاقاً من موقعنا كشريك رئيس ومؤثر على ساحة الاقتصاد العالمي، وبكل ما نملك من مقومات تمكننا من القيام بدور ريادي في تنمية الاقتصاد الإسلامي عالمياً».

وتهدف القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، إلى ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، عبر تسليط الضوء على دور الاقتصاد الإسلامي في تحسين حياة المجتمعات وترسيخ النمو الاقتصادي المستدام.

نمو مستدام

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي: «البعد الاستراتيجي لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تجسَّد في تحقيق قفزات نوعية في جميع القطاعات الاقتصادية في دبي، والإنجازات التي أصبحت قصص نجاح تتناقل أخبارها شعوب العالم ومصدر إلهام لكل من يعشق بلاده، مستمرة في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة».

وأضاف سموه: «مع استضافة (إكسبو 2020 دبي) يتعزّز موقع دولة الإمارات في استضافة الأحداث الدولية الضخمة، ومن خلال الحدث الذي سيجمع 192 دولة وملايين الزوار، ستكون الفرصة مميزة لتسليط مزيد من الضوء على فوائد الاقتصاد الإسلامي، وتعريف العالم بإيجابيات تبنّي معاملاته لما فيه من نفع، سواء على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وأثره في تحقيق النمو المستدام للأسواق الناضجة والناشئة على حد سواء، وكما ستشكل المناسبة فرصة نموذجية لإبراز دور دبي المحوري في هذا المجال الحيوي الذي يعود نفعه على العالم أجمع».

وجهة رائدة

من جهته، أكد وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أن «انعقاد القمة في الحدث العالمي الكبير الذي يُقام كل خمس سنوات ويحرص على المشاركة فيه الملايين من كل أنحاء العالم، يدل على استعداد قطاعات الاقتصاد الإسلامي للمرحلة المقبلة من النمو وتعزيز مكانة دبي وجهة رائدة لجميع المهتمين بأنشطة الاقتصاد الإسلامي في المنطقة والعالم».

وقال: «الطلب على التبادل المعرفي في مجالات الاقتصاد الإسلامي المختلفة في تزايد متسارع على جميع المستويات، ما جعل وجود (القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي) التي تحتضن أكبر تجمع للخبراء والمختصين بالقطاع ضرورة مهمة في الحدث العالمي العريق الذي يعود تاريخ تأسيسه إلى أكثر من قرن ونصف القرن حيث انطلق للمرة الأولى في لندن في عام 1851».

وأضاف المنصوري: «الاقتصاد الإسلامي من أهم الموضوعات التي تُعنى دبي بمشاركة خبراتها وإنجازاتها في تطويره وتقديم صورة صادقة عن الإمكانات التي يتمتع بها. ويعد عقد أعمال (القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي) ضمن فعاليات (إكسبو 2020 دبي) فرصة لاستكشاف سبل التعاون والعمل مع العالم لإيجاد الحلول والاستفادة من الفرص التي يتمتع بها القطاع».

وأوضح أن دبي ماضية بثبات في ترسيخ مكانتها عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، وتضع نتائج استراتيجية «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي» في مقدمة أهدافها الاستراتيجية، ما جعل القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي ضمن أهم فعاليات المعرض المعنية بمستقبل التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتابع: «المنطقة تبحث عن المزيد من الممارسات الاقتصادية المستدامة وهي بحاجة لحلول تحقق لها مستويات أعلى من التنويع الاقتصادي والشمول المالي والاستدامة البيئية والاجتماعية. وسيسهم معرض (إكسبو 2020) في نقل تجربة الاقتصاد الإسلامي الناجحة، ونشر الوعي بدوره في تعزيز جميع أهداف التنمية المستدامة في المنطقة».

اعتراف عالمي

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، ماجد سيف الغرير، إن «تنظيم الدورة الخامسة من (القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي) خلال فترة فعاليات معرض (إكسبو 2020) يعكس قدرة دبي المتنامية على استضافة أكبر الفعاليات العالمية، وإمكاناتها الواسعة في استقطاب معارض وفعاليات ذات ثقل عالمي وحضور كبير»، مشيراً إلى أن اجتماع العالم في دبي في 2020 لاستكشاف آفاق التعاون والشراكات الاقتصادية في قطاعات الاقتصاد الإسلامي، بالتزامن مع تنظيم معرض «إكسبو» هو اعتراف عالمي بمكانة الإمارة كعاصمة للاقتصاد الإسلامي.

وأضاف الغرير: «نجحت (القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي) على مدار الدورات السابقة في التأسيس لمنصة مثالية للحوار والتواصل والتفاعل بين صناع القرار والخبراء الاقتصاديين والمستثمرين، حيث شهدنا مبادرات قيّمة ونقاشات بناءة أثمرت حلولاً للعديد من التحديات الراهنة، وتعزيزاً للوعي بأهمية قطاعات الاقتصاد الإسلامي في المنظومة العالمية الاقتصادية. وننظر بثقة إلى الدورة الخامسة من القمة التي نتوقعها ناجحة بامتياز مع وجود كل العالم هنا في دبي للتعرف على هذه القطاعات وفرصها الاستثمارية الواعدة».

ولي عهد دبي:

• «انعقاد القمة تنفيذاً لرؤية محمد بن راشد، لترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي».

• «القمة فرصة لحوار فعّال حول البدائل اللازمة لتعزيز نمو الاقتصاد الإسلامي وتأكيد استدامته عالمياً».

دورة سابقة

شهدت القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي في دورتها السابقة مشاركة أكثر من 3000 من صنّاع القرار وواضعي السياسات الحكومية، إلى جانب نخبة من الخبراء في مجال الصناعة والاقتصاد والتعاملات المالية الإسلامية من جميع أنحاء العالم لمناقشة القضايا الرئيسة التي تؤثر في القطاع، وأهمها تأثير الرقمنة والتحولات الاقتصادية العالمية في ديناميكيات الاقتصاد الإسلامي العالمي ودورها في خلق تحديات وفرص جديدة للقطاع.

وتستضيف القمة حلقات نقاشية حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتحديات التي تواجه العالم الإسلامي والحلول والتقنيات المبتكرة التي تعالج هذه التحديات، كما تتيح الاستماع إلى رجال الأعمال الذين يأخذون قطاع صناعة الحلال إلى آفاق جديدة من خلال التوسع عالمياً.

فعاليات متنوعة

تتضمن القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، مجموعة واسعة من الفعاليات الهادفة إلى تعزيز دور الاقتصاد الإسلامي في تحقيق التنمية المستدامة، ومن أبرزها «جائزة الاقتصاد الإسلامي»، التي تسلط الضوء على أبرز المبادرات والمشروعات الاقتصادية والتنموية المبتكرة والهادفة، وتحتفي سنوياً بأفضل المشاركات المتوافقة مع مفاهيم الاقتصاد الإسلامي في الحفاظ على أخلاقيات الأعمال ودعم الممارسات التجارية والاقتصادية المسؤولة والمستدامة التي تنعكس إيجاباً على الاقتصادات والمجتمعات.

• دبي ماضية بثبات في ترسيخ مكانتها عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.

• تنظيم القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، خلال فعاليات «إكسبو» يعكس قدرة دبي المتنامية على استضافة أكبر الفعاليات العالمية.