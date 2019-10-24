13 «معلومة جوهرية» تؤثر على سعر السهم يجب الإفصاح عنها

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

حددت هيئة الأوراق المالية والسلع 13 حالة تصنف على أنها «معلومة جوهرية» يجب على إدارات الشركات الإفصاح عنها، مشيرة إلى أنها ستعدل تعريف ومصطلح «المعلومة الجوهرية» في جميع الأنظمة الصادرة عنها.

وبينت الهيئة في قرار صادر عن مجلس إدارتها، نشرته أمس على موقعها الإلكتروني ويطبق بعد 30 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، أن «المعلومة الجوهرية» هي أي معلومة أو حدث أو قرار أو واقعة من شأنها التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على سعر الورقة المالية أو حركة تداولها أو على قرار المستثمر، موضحة أن منها على سبيل المثال لا الحصر، المعلومات أو القرارات المتعلقة بالآتي: توزيع الأرباح، زيادة أو تخفيض رأس المال، التغيير في أعضاء مجلس إدارة الشركة أو إدارتها التنفيذية العليا، تغيير نشاط الشركة أو غرضها، عمليات الاستحواذ أو الاندماج، إعادة الهيكلة أو التصفية الاختيارية أو الإفلاس للشركة أو الشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة، تقرير التصنيف الائتماني وأي تحديثات تطرأ عليه، التغييرات المهمة التي تطرأ على أصول الشركة متى بلغت 5% فأكثر من رأسمالها، العقود أو الالتزامات المالية التي تبرمها الشركة أو تلغيها متى بلغت نسبة 5% فأكثر من رأسمالها، إصدار السندات أو الصكوك وأي شيء يحدث بشأنها، الصفقات والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، توقف الشركة أو أحد أفرعها أو الشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة عن مزاولة نشاطها، وأي دعوى قضائية تكون الشركة أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو إدارتها التنفيذية العليا طرفاً فيها بحكم منصبهم أو وظيفتهم.