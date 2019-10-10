يونس الخوري: دخول الأموال للدولة مرتبط بتأسيس أعمال

المصدر: أمل المنشاوي: أبو ظبي

قال وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري إن رفع اسم دولة الإمارات من قائمة الاتحاد الأوربي للملاذات الضريبية المعروفة بالقائمة السوداء يعد اعترافا بالضوابط والإجراءات والقوانين التي تطبقها الدولة للتأكد من مصادر الأموال التي تدخل إليها وأنها تأتي فقط لتأسيس أموال

وأكد الخوري لـ " الإمارات اليوم " أن إدراج إسم الدولة من البداية لم يكن مبنيا على أسس سليمة وإنما نتيجة اعتقاد بأن أي دولة لا يوجد لديها نظام ضريبي يسهل دخل الأموال إليها وإن لم يكن هناك هدف مثل تأسيس عمل أو غيره ." مؤكدا " أن هذا الاعتقاد غير صحيح وتم توضيحه على مدار الشهور الماضية إذ أن الدولة لديها إجراءات وقوانين واضحة وقرارات مجلس الوزراء واضحة بشأن عدم السماح بدخول الأموال إلا بعد التأكد من مصادرها وأنها أتت لغرض تأسيس عمل ."

يذكر أن الاتحاد الأوربي أصدر بيانا أمس قال فيه أنه تم رفع اسم دولة الإمارات من القائمة السوداء للملاذات الضريبية

والجدير بالذكر أن الادراج تم في يناير العام الجاري ومنذ ذلك الوقت تواصلت جهود وزارة المالية لتوضيح الأمر بما أسفر عن الرفع.