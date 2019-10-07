وزارة الطاقة: فتح بوابات السدود لتقليل كميات المياه المتجمعة نتيجة الأمطار

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

شهدت الدولة هطول أمطار يومي السبت والأحد الماضيين، وقد تركزت الأمطار على المنطقة الشرقية والوسطى والإمارات الشمالية من الدولة.

وقد أدت الأمطار إلى جريان عدد من الأودية وتجمع المياه في عدد من السدود التي تشرف عليها وزارة الطاقة والصناعة، وبلغت كمية المياه المحتجزة 6.7 مليون متر مكعب.

ونظراً لتوقعات استمرار هطول الامطار اليومين القادمين فقد قام الفريق الفني بوزارة الطاقة والصناعة بفتح بوابات السدود وذلك لتقليل كميات المياه المتجمعة بالسدود لتكون جاهزة لاستقبال الكميات الإضافية من المياه.

وتقوم وزارة الطاقة والصناعة بصيانة السدود بالتعاون مع وزارة تطوير البنية التحتية، حيث تمت مخاطبة وزارة تطوير البنية التحتية بأعمال الصيانة المطلوبة والتي تضمنت طلب إحلال سد السيجي القديم والذي تم انشاؤه عام 1978.

ودعت وزارة الطاقة والصناعة مرتادي الأودية والسدود إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة التي تهدف إلى سلامتهم وسعادتهم والحفاظ على منشآت السدود التي أنشأت من أجلهم.