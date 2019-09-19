«مؤسسات الصيرفة»: الجرائم المالية في الإمارات من الأقل عالمياً

المصدر: شريف اليماني - دبي

أفادت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي بأن معدل الجرائم المالية في دولة الإمارات يعد الأقل في العالم، في ظل الإجراءات المشددة التي تتخذها الشركات والمصارف، مؤكدة أن الجريمة المالية الإلكترونية تكون في معظم الأوقات مستوردة وتتم من قبل أشخاص موجودين خارج الدولة.

وأكدت المجموعة، في تصريحات على هامش توقيع اتفاقية مع شرطة دبي لمكافحة الجرائم المالية، أن الدولة تتمتع ببنية تحتية راسخة ومتنوعة في قطاع الصيرفة والتحويلات المالية.

اتفاقية

وتفصيلاً، وقّعت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، أمس، اتفاقية مع شرطة دبي، بهدف مكافحة الجرائم المالية في القطاع المصرفي، وتعزيز مستوى الأمن في قطاع الخدمات المالية المتنوعة في دولة الإمارات.

ووقّع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة المجموعة، محمد علي الأنصاري، ورئيس قسم البحث الجنائي في شرطة دبي، اللواء خليل إبراهيم محمد المنصوري، بحضور مدير إدارة البحث الجنائي في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العقيد عادل الجوكر، ونائب رئيس مجلس إدارة «مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي»، أسامة آل رحمة.

ووفقاً للاتفاقية التي أعلن عنها خلال مؤتمر صحافي، أمس، ستعمل شرطة دبي، بالتنسيق مع مجموعة مؤسسات الصيرفة على المستوى الأمني، لمكافحة الجرائم المالية، حيث سيطور الطرفان أنشطة وبرامج لنشر الوعي لدى كل شركات الصرافة الأعضاء في المجموعة.

إجراءات مشددة

وقال الأنصاري لـ«الإمارات اليوم»، إن معدل الجرائم المالية في الإمارات يعد الأقل في العالم، في ظل الإجراءات المشددة التي تتخذها الشركات والمصارف، سواء في ما يتعلق بالتحويلات أو فتح الحسابات بالبنوك.

وأوضح أن الجريمة المالية الإلكترونية تكون في أغلب الأوقات مستوردة وتتم من قبل أشخاص موجودين خارج الدولة، لأن البيئة الإماراتية غير مشجعة على عمليات الإجرام. وأضاف: «يمكن أن يكون هناك تعاون من أفراد في الداخل، لكن الجريمة المالية لا تبدأ من داخل الدولة، فهي مستوردة في معظم الحالات».

وأكد الأنصاري أن الدولة تتمتع ببنية تحتية راسخة ومتنوعة في قطاع الصيرفة والتحويلات المالية، مشيراً إلى أن مجموعة مؤسسات الصيرفة تنظم برامج تدريب دورية لأعضاء المجموعة من شركات الصرافة.

حس أمني

بدوره، قال آل رحمة إن هناك دورات مشتركة تقدمها شرطة دبي لمصلحة شركات الصرافة لكل الفروع والأقسام، كما أن هناك جهوداً لتطوير نوعية الجهود، لتبادل المعلومات لمكافحة الجريمة المالية الإلكترونية.

وأشار إلى أن «من نتاج التعاون مع شرطة دبي، إيجاد حس أمني لدى جميع موظفي شركات الصرافة، وهذا جاء بفضل الجهود التي قامت بها الإدارة العامة لتحريات البحوث الجنائية في تدريب الموظفين، لكشف الجريمة قبل وقوعها».

وأفاد آل رحمة بأنه يوجد في الدولة مركزان متخصصان للأمن السيبراني، الأول في دبي، والثاني في أبوظبي، مبيناً أن المركزين يوفران حماية سيبرانية لدولة الإمارات، وفي الوقت نفسه يعطيان تعليمات مباشرة للقطاع المصرفي والقطاع المالي في حال وجود أي هجمات مباشرة.

وذكر أن استخدام التكنولوجيا وسيلة لا مفر منها في القطاع المالي، لكن في الوقت ذاته يجب أن يُراعى وجود أمن إلكتروني ووجود متخصصين، والنظم والسياسات التي تكافح الجريمة الإلكترونية.

شراكات

قال مدير إدارة البحث الجنائي في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العقيد عادل الجوكر، إن مكافحة الجرائم المالية تتطلب أن تكون هناك شراكات مع الجهات المختلفة، سواء كانت خاصة مثل الجهات الاستثمارية الموجودة في الدولة، أو المتعاملين مع تلك الجهات.