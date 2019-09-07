2811 مخالفة تجارية في الأسواق خلال النصف الأول من 2019

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

كشفت وزارة الاقتصاد أنها رصدت مع الدوائر الاقتصادية المحلية 2811 مخالفة تجارية في الأسواق، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضحت الوزارة في تقرير حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن إجمالي الجولات التفتيشية التي نفذتها إدارة الرقابة التجارية في الوزارة والدوائر الاقتصادية المحلية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 39 ألفاً و470 جولة.

وأضافت أن المخالفات المضبوطة في أسواق الدولة خلال تلك الفترة شملت 1573 مخالفة لقوانين حماية المستهلك، نتجت عن 8023 جولة رقابية، في ما بلغت مخالفات الغش التجاري 317 مخالفة عبر 21 ألفاً و191 جولة تفتيشية.

وأكدت «الاقتصاد» أنها نفذت مع الدوائر المحلية 9605 جولات رقابية في قطاع العلامات التجارية، نتج عنها 891 مخالفة للقوانين المنظمة للقطاع، في ما بلغ إجمالي الجولات الرقابية في قطاع الوكالات التجارية 411 جولة تم خلالها رصد 29 مخالفة، كما تم تنفيذ 240 جولة رقابية لمتابعة الالتزام بحقوق المؤلف نتج عنها مخالفة واحدة.

وبلغ عدد الجولات الرقابية التي أجرتها إدارة الرقابة التجارية في وزارة الاقتصاد خلال الربع الثاني من العام الجاري 6747 جولة نتج عنها ضبط 354 مخالفة، استأثر قطاع حماية المستهلك على 194 مخالفة منها من خلال 1962 جولة تفتيشية، في ما شهد قطاع الغش التجاري 2883 جولة رقابية تم خلالها ضبط 87 مخالفة، وسجل قطاع العلامات التجارية 1853 جولة نتج عنها 60 مخالفة.

ووفقاً للوزارة، فقد تم تنفيذ 20 جولة رقابية على الوكالات التجارية نتج عنها 13 مخالفة، و29 جولة رقابية للتفتيش على المصانع لم ينتج عنها أي مخالفات.

29

جولة رقابية للتفتيش

على المصانع لم ينتج

عنها أي مخالفات.