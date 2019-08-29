«إكويتاتيفا» تعتزم استثمار 200 مليون درهم لتملك عقارات جديدة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



أفادت شركة «إكويتاتيفا»، مديرة صندوق «الإمارات ريت»، اليوم، بأنها تنوي استثمار 200 مليون درهم للاستحواذ على عقارات جديدة في قطاعات عدة لضمّها إلى صندوق «الإمارات ريت»، بحلول مطلع العام المقبل.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان الشركة عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري والتي بيّنت أن صندوق «الإمارات ريت» حقّق زيادة قدرها 9.1% في صافي مدخوله العقاري خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2019 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وذكرت «إكويتاتيفا» في بيان ان الصندوق سجل زيادة قدرها 13.5% في الإيرادات قبل الفوائد والضريبة والإهلاك خلال الفترة ذاتها، كما سجّل أرباحاً جاوزت أربعة ملايين درهم على الرغم من إعادة تقييم السوق للأصول العقارية، ورغم الاتجاهات السائدة في السوق.

وأشارت إلى أن النصف الأول من العام الجاري شهد تحسّناً إجماليًّا في كفاءة محفظة «الإمارات ريت» اشتملت على انخفاض قدره 5% في نفقات الصندوق وتحسّناً في المستحقّات إضافة إلى معدّلات إشغال ثابتة عند 75%.

وقال الرئيس التنفيذي في «إكويتاتيفا» دبي، سيلفان فيوجو: «تمتاز محفظتنا بمعدلات إشغال مستقرّة بفضل إدارتنا النشطة وجودة الأصول التي نديرها، ونحن الآن نسعى للاستحواذ على أصول عقارية حيث ندرس عددًا من الصفقات ستعزّز المدخول من العمليات والتي بقيت مستقرّة خلال الفترة».

وأضاف: «إننا نعتقد أن هذا هو الوقت الملائم للاستحواذ على الأصول الممتازة، لا سيما وأن صندوق (الإمارات ريت) يتبوّأ موقعًا يؤهّله للاستفادة من الأسعار المغرية للأصول الممتازة».

يذكر أن صندوق «الإمارات ريت»، يعد أكبر صندوق للاستثمار العقاري متوافق مع الشريعة الإسلامية في العالم وهو مدرج في بورصة «ناسداك دبي».