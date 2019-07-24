أمازون تطلق جهاز "كيندل اواسيس" الجديد في الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت أمازون الإمارات amazon.ae اليوم عن إطلاق جهاز "كيندل اواسيس" Kindle Oasis للقراءة الجديد كلياً في دولة الإمارات. وبفضل إضاءة امامية ملونة قابلة للتعديل، أصبح الآن بوسع القرّاء ضبط درجة اللون من الدافئ إلى البارد للحصول على تجربة مريحة في القراءة. وتتضمن المزايا الأخرى التعديل التلقائي لدفء الشاشة وفقاً لوقت الشروق والغروب مع تصميم مقاوم للماء وتقنية الحبر الإلكتروني لسرعة التصفح بواسطة أزرار مخصصة لهذا الغرض. ويحظى جهاز Kindle Oasis الجيل العاشر بلون واحد مميز وخيارين لسعة التخزين.

وقال رونالدو مشحور، نائب رئيس أمازون عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يحتوي جهاز Kindle Oasis الجديد على كافة المزايا التي أحبها العملاء في جهاز الجيل السابق، بما في ذلك الشاشة الكبيرة قياس 7 بوصة ومقاومة الماء – إلا أننا نقدمه الآن بشكل أفضل. أضفنا ميزة الضوء الأمامي القابل للتعديل بحيث يمكن للقراء الاستمتاع بتجربة القراءة بالدرجة اللونية التي تناسبهم للانتقال بسهولة من القراءة النهارية إلى الليلية. فقد صممت أجهزة Kindle بهدف تحقيق تجربة مريحة ومميزة في القراءة – ويعدّ Kindle Oasis الجديد مثالا واضحاً على ذلك سواء كنت تقرأ بجانب بركة السباحة خلال الإجازة أو أثناء الاسترخاء في سريرك."



ويوفر Kindle Oasis الجيل العاشر شاشة أكبر بقياس 7 بوصة ودقة قدرها 300 نقطة في البوصة لتعرض النصوص بوضوح تام وجودة فائقة مع الجيل الثاني لتقنيات الحبر الإلكتروني للتصفح السريع. أما الضوء الامامي الملون القابل للتعديل فيسهّل الانتقال من القراءة النهارية إلى الليلية عبر تمكين المستخدم من تغيير إعدادات درجة إضاءة الشاشة بما يتناسب مع الظروف المتغيرة من حولهم.

ويحتفظ الجهاز بالقدرة على العمل لمدة أسابيع دون الحاجة إلى إعادة شحن البطارية، كما صمم ليتحمل حوادث السقوط العرضي والتعّرض للماء وهو مصنّف بمستوىIPX8 للحماية من الماء العذب إذ يمكن أن يبقى مغموراً لفترة تصل إلى 60 دقيقة.

ويحتضن تصميم Kindle Oasis الجيل العاشر المبتكر كل تلك المزايا الرائعة فيما يحافظ على التصميم المريح تماماً ويناسب أولئك الذين يفضلون القراءة بيد واحدة بفضل الأزرار المخصصة لتقليب الصفحات. كما أنه يتمتع بوظيفة لتقليب الصفحات التي تتيح العثور على الصور والجداول أو أبرز المقاطع في الكتب التي تمّ قرائتها، ويسمح بإرسال أية ملاحظات إلى البريد الإلكتروني بصيغ مختلفة كملفات PDF أو ملف بسيط. يتوفر جهاز Kindle Oasis الجيل العاشر بسعة تخزين 8 جيجابايت أو 32 جيجابايت، ليكون قادراً تماماً على تخزين آلاف الكتب ويسمح للقارئ بحمل مكتبته الثمينة معه أينما ذهب سواء كان اختياره القراءة حول بركة السباحة خلال الإجازة أو في سريرك.