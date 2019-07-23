4.4 مليارات درهم أرباح نصفية صافية لـ«مجموعة اتصالات»

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم



أعلنت «مجموعة اتصالات»، أمس، عن نتائجها المالية الموحّدة للنصف الأول من العام الجاري 2019 والمنتهي في 30 يونيو 2019.

ووفقاً للنتائج، فقد وصلت قاعدة مشتركي «اتصالات» في دولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2019 إلى 12.4 مليون مشترك، في حين بلغ إجمالي قاعدة مشتركي «مجموعة اتصالات» 143 مليون مشترك، بزيادة سنوية وصلت نسبتها إلى 2%.

كما وصلت قيمة إيرادات «مجموعة اتصالات» الموحدة إلى 25.9 مليار درهم، في حين وصلت قيمة الأرباح الصافية الموحدة بعد خصم حق الامتياز الاتحادي إلى 4.4 مليارات درهم، بزيادة سنوية وصلت نسبتها إلى 3.1%، نتجت عن هامش صافي ربح بلغت نسبته 17%.

ووصل إجمالي قيمة الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء الموحدة الى 13.3 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 2%، نتج عن هامش فائدة وضريبة واستهلاك وإطفاء وصلت نسبته إلى 52%.

أما ربحية السهم الواحد خلال النصف الأول من عام 2019 فوضصلت إلى 0.51 درهم، بزيادة نسبتها 3%، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018.

ريادة القطاع

وقال رئيس مجلس إدارة «مجموعة اتصالات»، عيسى محمد السويدي، إن أداء «مجموعة اتصالات» خلال النصف الأول من عام 2019 يؤكد على ريادتها لقطاع الاتصالات في المنطقة، من خلال الحفاظ على زخم أعمالها الرئيسة، وتمتعها بمرونة عالية في المجال الرقمي، مستندة على رؤيتها الجريئة لـ«قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات».

وأضاف أن إطلاق أول شبكة للجيل الخامس 5G في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعتبر إنجازاً رئيساً، خصوصاً أنه سيتيح الكثير من الفرص الواعدة، ويضيف قيمة للمشتركين والمساهمين على حد سواء، كما سيعمل على تسريع وتحفيز العديد من الخدمات الرقمية.

ولفت إلى أن «اتصالات» أطلقت أخيراً الخدمات المصرفية الرقمية المتطورة عبر الهواتف المحمولة e-Wallet أو المحفطة الإلكترونية، والتي تعتبر خطوة فعالة نحو تحقيق رؤية دولة الإمارات في التحول الرقمي.

ورفع السويدي الشكر الى قيادة دولة الإمارات على رؤيتها ودعمها الدائم والمستمر لقطاع الاتصالات، كما شكر المتعاملين والمساهمين على ثقتهم الكبيرة التي حفّزت «مجموعة اتصالات» على مواصلة التقدم، مشيداً بجهود فريق الإدارة وجميع العاملين في تمكين «الرؤية الرقمية»، عبر التركيز على استراتيجية المجموعة طويلة الأمد للنمو، وتقديم قيمة مضافة للمشتركين والمساهمين.

شبكات المستقبل

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة اتصالات»، المهندس صالح عبدالله العبدولي، إن أداء «مجموعة اتصالات» المالي خلال النصف الأول من العام الجاري 2019 يؤكد على مدى الجهود الكبيرة التي تبذلها المجموعة في بناء الشبكات المستقبلية والاستثمار فيها، مع التركيز على تمكين الابتكار، وتسريع عملية التحول الرقمي عبر مختلف عملياتها.

وأضاف: «في الوقت الذي يأتي فيه معرض (إكسبو 2020 دبي)، ليصبح أول مؤسسة كبرى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا تحصل بالشراكة مع (اتصالات) على خدمات الجيل الخامس لشبكات الاتصالات، فإن (اتصالات) تعتز بما حققته من إنجازات غير مسبوقة على صعيد شبكة الجيل الخامس 5G، إذ كانت أول مشغل اتصالات في المنطقة يطلق أول شبكة جيل خامس تجارية، كما أطلقت أول هاتف من نوعه في المنطقة داعم لهذه الشبكة، ونجحت في تمكين الزوار داخل مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد من التمتع بميزة الاتصال فائق السرعة التي توفرها شبكة الجيل الخامس».

وأكد العبدولي أن هذه الإنجازات الفريدة على مستوى المنطقة، أصبحت ممكنة نتيجة للتركيز والالتزام بالأولويات الاستراتيجية الرئيسية، والتي ستعمل على تحقيق مستقبل رقمي أكثر ذكاءً، وتفتح الفرص للتفاعل مع المشتركين والمتعاملين بطرق جديدة.

وأعرب عن ثقة «اتصالات» بأن شبكة الجيل الخامس ستغير الطريقة التي نعمل ونتفاعل بها فيما بيننا عن طريق إحداث تأثير إيجابي في المجتمعات والقطاعات المختلفة لاسيما الاقتصادية منها.

وشدد العبدولي على أن تركيز «مجموعة اتصالات» سيبقى منصباً على مواصلة استثماراتها في الحلول والشبكات المستقبلية، وتقنيات الجيل المقبل، وبما يسهم في توفير خدمات وحلول رائدة ومبتكرة وغير مسبوقة للمتعاملين من الأفراد والشركات على حد سواء.

