تصويب أخطاء التقرير الائتماني

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

المعلومات التي يحتويها التقرير الائتماني مقدمة من مزودي المعلومات، وإذا اعتقد الأفراد أن التقرير يتضمن معلومات غير صحيحة، يجب إرسال طلب التصحيح إلى مزود المعلومات مباشرة لتصحيح وتعديل البيانات، وذلك وفقاً لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية التي أشارت على موقعها الشبكي إلى أنه لتصحيح معلومات التقرير الائتماني غير الصحيحة، سيتعين على الأفراد الاتصال بمزود البيانات الذي يمكنه تصحيح المعلومات وتحديثها. ولفتت إلى أنه في حالة عدم قيام المؤسسة المالية المعنية بتصحيح وتعديل البيانات، أو إذا كان الفرد غير موافق على التصحيح، يمكنه إرسال الوثائق المطلوبة إلى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وتسجيل اعتراض بذلك.

ووفقاً للشركة، فإن المتعامل مسؤول عن التأكد من صحة المعلومات الشخصية الخاصة به (بطاقة الهوية الإماراتية، رقم جواز السفر، الراتب السنوي) وأنها محدثة مع المؤسسة المالية التي تتعامل معها، والتحقق من صحة المعلومات الواردة في تقرير الائتمان الخاصة بك.