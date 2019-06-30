دبي تستضيف مؤتمر ومعرض «المنظمة العالمية للمناطق الحرة 2020»

المصدر: برشلونة - الإمارات اليوم

اختتمت النسخة الخامسة من المؤتمر والمعرض الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، أعمالها في مركز مؤتمرات «بالاو دي كونغرسوس» بمدينة برشلونة الإسبانية، بالتعاون مع «كونسوريسي دي لا زونا فرانكا»، والتي استمرت على مدى ثلاثة أيام. وجرى خلال المؤتمر، الإعلان عن استضافة إمارة دبي نسخة عام 2020 من المعرض والمؤتمر، في حين تستضيف جامايكا نسخة عام 2021. كما شهد المؤتمر انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة برئاسة الدكتور محمد الزرعوني وبحضور الأعضاء الذين يتمتعون بحق التصويت وأعضاء مجلس إدارة المنظمة، حيث أدلوا بأصواتهم للموافقة على التقرير السنوي والحسابات لعام 2018، وميزانية عام 2019، بالإضافة إلى انتخاب أو إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، بعد أن اختار أربعة منهم التقاعد من مجلس الإدارة هذا العام. وألقى رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، الدكتور محمد الزرعوني، الكلمة الافتتاحية في اليوم الأول للمؤتمر الذي أقيم تحت شعار «المناطق الحرة 4.0 تلتقي الاقتصاد 4.0».

وقال الزرعوني: «علينا في المنظمة العالمية للمناطق الحرة أن نعزز موقعنا في ظل ما يشهده العالم من حروب تجارية وفرضٍ متزايد للرسوم الجمركية، واضطرابات سياسية تتعرض لها مناطق الأسواق الاقتصادية الناضجة، انطلاقاً من الحفاظ على متانة العلاقات بين المناطق الحرة، ودعم المنظمة لتكون قادرة على تمثيلها أمام أفضل الهيئات التجارية».

وأضاف: «على المناطق الحرة حول العالم أن تحافظ على موقعها التنافسي والتكيّف بسرعة مع المتغيرات والتطوّرات، والتركيز بشكل دائم على التحلّي بالمرونة على المديين المتوسط والبعيد. إذ أبصرت المنظمة العالمية للمناطق الحرة، النور قبل خمسة أعوام مضت مع 14 عضواً مؤسساً، ويُسعدنا اليوم أن تواصل هذه المنظمة أنشطتها الفعالة عبر قارات متعددة وأكثر من 120 دولة ضمن شبكة عالمية واحدة».

وشهد المؤتمر، الإعلان عن إطلاق ثلاث منصات جديدة لأدوات وخدمات المنظمة عبر الإنترنت، وهي منصة «الجامعة المفتوحة» التي تتيح للعاملين في المناطق الحرة الأعضاء في المنظمة عبر الإنترنت الحصول على شهادات عليا في مجال المناطق الحرة، والمنصة الإلكترونية لمؤشر قياس المساهمة الإيجابية «ازدهار»، فضلاً عن منصة الأعمال المباشرة بين الشركات عبر الإنترنت والتي تتيح للمناطق الحرة، الوصول إلى خدمات تسوية الضمانات حول العالم.