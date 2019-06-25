أكبر شركة ألعاب إلكترونية في العالم تختار دبي للإنترنت مقرا إقليمياً

المصدر: دبي - وام

أعلنت مدينة دبي للإنترنت، مجمع الأعمال التكنولوجي الرائد في الشرق الأوسط عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة " تينسنت جيمز" أكبر شركة ألعاب الكترونية في العالم يتم بموجبها افتتاح المقر الإقليمي للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دبي.

ويعد افتتاح المقر الإقليمي للشركة مؤشرا على التطور الكبير في قطاع الألعاب الالكترونية محليا وإقليميا الذي يدعم بدوره قطاعات أخرى مثل التعليم والتدريب الرقمي والتجارب الثقافية والسياحية الرقمية.

ووفقا لشركة أبحاث السوق "نيوزو" بلغت قيمة قطاع الألعاب الالكترونية في الإمارات عام 2019 حوالى 1.2 مليار درهم وأن أكثر من 80 في المائة من أصحاب الهواتف الذكية في الإمارات هم من مستخدمي الألعاب عبر الهاتف المحمول.

وتأسست "تينسنت جيمز" عام 2003 ومنذ ذلك الحين تطورت لتصبح منصة عالمية رائدة لتطوير الألعاب والمحتوى التفاعلي، وتتبع الشركة إلى تكتل شركات عملاق تحت اسم "تينسنت" يعمل فيه أكثر من 55 ألف موظف ويشتهر بمجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المتصلة بالإنترنت إضافة إلى الترفيه التفاعلي والإنترنت الصناعي والمدفوعات الرقمية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ومبادرات الصناعات الذكية ومن الأمثلة عليها المتاحف والتجارب الثقافية الرقمية.

وقال المدير التنفيذي لمدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للتعهيد عمار المالك إن إطلاق العمليات الإقليمية لشركة "تينسنت جيمز" من مدينة دبي للإنترنت مؤشر على ثقة الشركة وقطاع التكنولوجيا ككل باقتصاد دبي القائم على الابتكار والمعرفة، وتعد مدينة دبي للإنترنت بالفعل مقرا للعديد من الشركات الصينية ذات الحضور العالمي.

وأعرب المالك، عن ثقته بأن انضمام الشركة إلى مدينة دبي للإنترنت سيسهم في دعم هذا القطاع في دبي والمنطقة، مؤكدا على مواصلتهم استقطاب أفضل المبدعين ورواد الأعمال وكبرى الشركات العالمية إلى دبي.

وأضاف أن الألعاب الالكترونية تجاوزت نطاق الترفيه وأصبحت تستخدم بشكل متزايد لأغراض التعليم والتدريب وتعزيز التواصل والتفاعل لا سيما مع انضمام المزيد من المبدعين والشركات الناشئة إلى هذا القطاع، متوقعا أن تتطور هذه السوق بسرعة في السنوات القليلة المقبلة الأمر الذي سيسهم في استقطاب أفضل مطوري الألعاب والمحتوى التفاعلي إلى المنطقة.

وقال المدير العام لقسم النشر العالمي في شركة "تينسنت جيمز" فينسنت وانج إن نسبة انتشار الإنترنت والهواتف المحمولة في الإمارات هي مؤشر مشجع للغاية لشركات التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم وهذا يرتبط بشكل كبير بقطاع الألعاب العالمي.

وأضاف: "من خلال شراكتنا مع مدينة دبي للإنترنت وإطلاق مقرنا في دبي التي تحتضن بالفعل مقرات لأشهر الشركات العالمية وأبرز المواهب والمهارات في العالم فإننا نتطلع إلى إنشاء منصة تستثمر في سوق الألعاب الالكترونية الإقليمية وتساهم في تطورها تزامنا مع تشجيع عشاق ومطوري الألعاب الالكترونية محليا لدفع حدود الإبداع والابتكار إلى أقصى حد".

ومن المتوقع أن تشهد الاستثمارات الصينية في صناعة التكنولوجيا المتطورة في الإمارات نموا سريعا بالنظر إلى الخطط التي أعلنها البلدان لتوسيع التعاون الاقتصادي خلال مؤتمر الحزام والطريق الثاني للتعاون الدولي في بكين في وقت سابق من العام الحالي حيث من المتوقع أن تصل التجارة بين البلدين إلى 70 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2020.