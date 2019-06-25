محمد بن راشد: الإمارات ستبقى قوة للتغيير الإيجابي عبر «تويتر»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة له مرحباً بزيارة الرئيس التنفيذي لشركة «تويتر» العالمية، جاك دورسي، للدولة، أن الإمارات ستبقى قوة للتغيير الإيجابي عبر المنصة العالمية.

مكتوم بن محمد: - «دبي عاصمة ومحطة رئيسة للتكنولوجيا في المنطقة، وعلاقاتها العالمية مع شركات التكنولوجيا رصيد أساسي ضمن علاقاتها الدولية». - «(تويتر) بوابة للدبلوماسية الرقمية الهادفة إلى بناء جسور من الثقة والتفاهم، ومشاركة وجهات النظر بين القيادات والجمهور».

وكان سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، استقبل دورسي، في أول زيارة له للشرق الأوسط ولدولة الإمارات، وأطلق سموه حسابه على «تويتر» بهذه المناسبة، كما تم إطلاق مبادرة «#شباب_تويتر_للخير» #YouthForGood بالتعاون مع مراكز الشباب في دولة الإمارات. وأهدى الرئيس التنفيذي لـ«تويتر» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كتاباً خاصاً يضم مجموعة مختارة من التغريدات التي أطلقها سموه، بمناسبة مرور 10 أعوام على انضمام سموه للمنصة العالمية.

مؤسس «تويتر»

وتفصيلاً، استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، الرئيس التنفيذي لشركة «تويتر»، جاك دورسي، في أول زيارة له للشرق الأوسط ولدولة الإمارات، أهدى خلالها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كتاباً خاصاً من إعداد «تويتر» يضم مجموعة مختارة من التغريدات التي أطلقها صاحب السمو، بمناسبة مرور 10 أعوام على انضمام سموه للمنصة العالمية في عام 2009، إذ يُعد سموه أول زعيم عربي يدشن حساباً رسمياً له على «تويتر»، كما تُعد تغريداته من بين الأكثر تفاعلاً وسط متابعيه الذين يزيد عددهم على 9.7 ملايين شخص.

محطتان عالميتان

وأطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، حسابه على «تويتر» بهذه المناسبة (@MaktoumMohammed).وجاءت أول تغريدة لسموه: «سعدنا اليوم في دولة الإمارات باستقبال جاك دورسي (@Jack) المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (تويتر) في أول زيارة له للشرق الأوسط ولدولة الإمارات، وسعدت بأن يكون إطلاق حسابي الجديد على (تويتر) بوجود جاك».

وأضاف سموه في تغريدة أخرى: «تتشابه دبي و(تويتر) في أوجه عدة.. دبي و(تويتر) محطتان عالميتان مفتوحتان أمام الشعوب، وجسران للتفاهم والتقارب بين الأمم، ومنصتان تغذيهما طاقات الشباب وإبداعاتهم».

وعلق سموه على زيارة دورسي لدبي قائلاً: «إن دبي كانت وستبقى عاصمة ومحطة رئيسة للتكنولوجيا في المنطقة، وإن علاقاتها العالمية مع شركات التكنولوجيا الرئيسة تعتبر رصيداً أساسياً ضمن علاقاتها الدولية، وضمن رؤيتها لتكون حاضنة رئيسة للتكنولوجيا والإعلام في المنطقة».

دبلوماسية رقمية

واستعرض سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم مع دورسي دور «تويتر» في تعزيز التواصل بين الشعوب، إذ قال سموه: «تعتبر منصة (تويتر) بوابة للدبلوماسية الرقمية الهادفة إلى بناء جسور من الثقة والتفاهم ومشاركة وجهات النظر بين القيادات والجمهور، ونقدر جهودها في توفير منصة رقمية قوية لتعزيز التقارب بين الشعوب والمجتمعات».

قوة للتغيير

وغرّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مرحباً بزيارة جاك دورسي لدولة الإمارات قائلاً: «نرحب بزيارة جاك لدولة الإمارات، وستبقى الإمارات قوة للتغيير الإيجابي عبر المنصة العالمية».

وشهدت الزيارة إطلاق مبادرة «#شباب_تويتر_للخير» #YouthForGood على «تويتر» بالتعاون بين شركة «تويتر» ومراكز الشباب في دولة الإمارات، إذ لفت سموه إلى أن «الإمارات تمثل قوة التغيير الإيجابي وصناعة الأمل في المنطقة، وهو ما ينسجم مع أهداف مبادرة (شباب تويتر للخير) الساعية إلى حثّ شباب الإمارات والمنطقة على استغلال المنصة لإحداث أثر إيجابي، ودعم العمل الإنساني والخيري في المجتمع».

وأكد سموه أن اختيار «تويتر» لدبي عام 2015 لتكون مقرها الإقليمي في الشرق الأوسط، يعكس مكانة الإمارة كعاصمة للتكنولوجيا في المنطقة، مشيراً سموه إلى أن زيارة جاك دورسي لدولة الإمارات محطة مهمة في تطوير علاقات الدولة التكنولوجية مع اللاعبين العالميين في هذا المجال.

«#شباب_تويتر_للخير»

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة إطلاق المبادرة: «نسعى من خلال شراكتنا مع (تويتر) من خلال مبادرة (#شباب_تويتر_للخير) #YouthForGood العالمية إلى استغلال المنصة في حشد جهود الشباب للمشاركة في الأعمال التطوعية والإنسانية ومشاركة القصص الملهمة».

وأضاف سموه: «تُعد (تويتر) اليوم من أهم المنصات التواصلية في العالم.. ونبارك كل الجهود التي تسعى إلى تعزيز دور المنصة لتكون فضاء لإحداث التغيير الإيجابي وصناعة الأمل في المجتمعات».

تحسين العالم

بدوره، أعرب الرئيس التنفيذي لـ«تويتر»، جاك دورسي، عن سعادته بإطلاق هذه المبادرة، وقال: «يسعدني جدّاً إطلاق مبادرة #YouthForGood بالتعاون مع مراكز الشباب التي تدار من قبل وزيرة الدولة لشؤون الشباب، فجهودنا الخيرية في (تويتر) تعمل على الاستفادة القصوى من القوة الإيجابية لمنصتنا في تحسين العالم، ونرجو أن تمكّن هذه المبادرة جيل الشباب من بناء مهاراتهم الإعلامية، والارتقاء بمواهبهم الرقمية لإحداث تغيير إيجابي في المجتمع». كما ناقش دورسي مع سموه حرص منصة «تويتر»، كمجال تعبيري مفتوح، في منح المستخدمين المستوى اللائق من الأمن والسلامة في حوارات مجتمعية بناءة وإيجابية.

جسور تواصل

من جانبها، أكدت وزيرة دولة لشؤون الشباب، شما المزروعي، أن مبادرة شباب الخير تعزّز دور منصة «تويتر» في إحداث أثر إيجابي في المنطقة والعالم، ومد جسور تواصل بين الناس واستقطاب الشباب كي يتركوا بصمتهم في مجتمعاتهم من خلال المشاركة في الأعمال الإنسانية والتطوعية.

وأضافت: «سيتنافس الشباب في دولة الإمارات على تسليط الضوء على المبادرات والأنشطة التي تسهم في خدمة الإنسان، والترويج لها على (تويتر)، المنصة الرقمية الواسعة انتشاراً وتأثيراً في العالم».

إهداء كتاب

يحتوي الكتاب الذي أهداه الرئيس التنفيذي لشركة «تويتر»، جاك دورسي، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، احتفالاً بمرور 10 سنوات على إطلاق سموه حسابه على موقع «تويتر»، على نخبة منتقاة من تغريدات سموه ضمن وسمين مميزين مستوحييْن من مسيرة حياته كقائد.

وتعود أوائل التغريدات التي أطلقها سموه من خلال وسم «#من_مفكرتي» (#MyDiary) على «تويتر» إلى عام 2012، إذ بدأ بمشاركة الملايين من متابعيه أفكارَه وتجاربه حصرياً على المنصة، ثم تابع سموه لاحقاً نشر تغريداته باستخدام وسم «#علمتني_الحياة» (#What LifeHas TaughtMe) مستعرضاً فيها جوانب من رؤيته الملهمة في القيادة والإدارة، ومقدماً خلاصة حكمته في التخطيط والعمل لبناء مجتمع ينعم بالاستقرار والازدهار.

دعم الأعمال الخيرية

يأتي إطلاق «تويتر» مبادرة «#شباب_تويتر_للخير» #YouthForGood للمرة الأولى في دولة الإمارات، كخطوة تأسيسية لحملة #YouthForGood العالمية التي تسعى إلى استغلال حجم التأثير الذي تتمتع به «تويتر» كي تكون عامل جمع وتآلف بين الناس، وتطوير قوة «تويتر» الإيجابية لتعزيز التعاون بين المجتمعات.

وتدعو الحملة الشباب في دولة الإمارات إلى المشاركة بكثافة لإظهار الأثر الإيجابي للمنصة من خلال المشاركة في الأنشطة المجتمعية والتطوعية ودعم الأعمال الخيرية.

وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ستكون مبادرة #YouthForGood مفتوحة لمشاركة فرق تتألف من ثلاثة إلى خمسة من الشباب في دولة الإمارات، بحيث تشجعهم على المنافسة مع الفرق الأخرى في الاستفادة من قوة منصة «تويتر» لإطلاق حسابات فعالة جذابة تتفاعل مع أكبر عدد من الجمهور بطريقة إبداعية، لتحدث أثراً إيجابياً مباشراً على تنمية الأعمال الخيرية في مجتمعاتهم. وسينال الفريق الفائز «جائزة تويتر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» المرموقة، و«منحة تويتر لإعلانات الخير».