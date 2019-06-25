مرصد ذكي يتيح تصورات مستقبلية للمشهد الاقتصادي في أبوظبي

المصدر: عبير عبدالحليم ــ أبوظبي

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي مرصداً جديداً، عبارة عن لوحة معلوماتية ذكية تضم 450 مؤشراً، مزودة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويقدم بيانات ومؤشرات دقيقة على مستوى الدائرة واقتصاد أبوظبي، ويضع مستخدميه في تصورات مستقبلية لواقع المشهد الاقتصادي.

وأكدت الدائرة خلال ملتقى المعرفة الذي نظمته أمس، أن المرصد يضم بيانات أكثر من 15 جهة حكومية محلية، وأبرز المشروعات الحكومية الضخمة لإمارة أبوظبي.

بدوره، أفاد مركز الإحصاء في أبوظبي بأن بحث حاسبة الإنفاق الأمثل للأسر، كشف عن حالات عدة للإنفاق بشكل يتجاوز الراتب الشهري بكثير، ما أدى إلى حالات استدانة وإصدار العديد من بطاقات الائتمان، موضحاً أن دخل أسرة مواطنة مكونة من ثلاثة أفراد يتجاوز 20 ألف درهم لا يكفيها، نظراً لإنفاقها نحو 20% منه على المجاملات الاجتماعية.

إنفاق الأسر

وتفصيلاً، طالبت مدير إحصاءات الدخل والأسعار في مركز الإحصاء بأبوظبي، حنان علي المرزوقي، بضرورة الادخار وترشيد الإنفاق وفقاً لدخل الأسرة ومستوى الرواتب، خصوصاً للأسر المواطنة.

وقالت المرزوقي خلال الدورة الـ14 لملتقى المعرفة الذي نظمته دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أمس، تحت شعار «الابتكار في الخدمة الحكومية»، إن بحث حاسبة الإنفاق الأمثل للأسر، الذي يجريه المركز حالياً، أظهر حالات عديدة للإنفاق بشكل يتجاوز الراتب بكثير، ما أدى إلى حالات استدانة، وإصدار العديد من بطاقات الائتمان. وأضافت أن البحث كشف عن أن دخل أسرة مواطنة مكونة من ثلاثة أفراد يجاوز 20 ألف درهم شهرياً لا يكفيها، نظراً لإنفاق نحو 4000 درهم منه، أي 20% تقريباً، على مجاملات اجتماعية.

وأوضحت أن إنفاق الأسر المواطنة يتم من خلال مجموعات رئيسة، مع استبعاد الإيجار، لأن معظم الأسر المواطنة تمتلك مسكناً، حيث تشمل هذه المجموعات: المأكل والمشرب والملبس ومصروفات التعليم، ومصروفات السيارة، خصوصاً البترول وقطع الغيار، والاتصالات، والثقافة والترفيه، وذلك حسب نوع الأسرة، وعدد أفرادها، بجانب الخدمات الصحية والدواء، في حال وجود حالات مرضية.

وذكرت المرزوقي أن المركز يرصد جميع أوجه الإنفاق الشهري لآلاف الأسر في الإمارة، كما يرصد الفواتير الخاصة بعمليات الشراء تفصيلاً، لافتة إلى أن البحث كشف عن وجود ما يعرف بالأسر الكبيرة الممتدة عبر أجيال كثيرة في الإمارة، التي يصل عدد أفرادها إلى 80 فرداً.

مرصد جديد

من جهتها، أعلنت مديرة إدارة التخطيط الاستراتيجي في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، العنود العفيفي، عن إطلاق الدائرة مرصداً جديداً عبارة عن لوحة معلوماتية ذكية تضم 450 مؤشراً، مزودة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، يقدم بيانات ومؤشرات دقيقة على مستوى الدائرة واقتصاد الإمارة، كما تسمح للمتعاملين بالاطلاع على أهم مؤشرات مركز أبوظبي للأعمال، وحركة التراخيص الاقتصادية.

وقالت العفيفي إن المرصد يضع مستخدميه من مختلف القطاعات في تصورات مستقبلية لواقع المشهد الاقتصادي لكل حالة، بحيث يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مبينة أن المرصد يشتمل على أربعة أقسام معلوماتية ذكية رئيسة، هي: الاقتصاد، وخطة أبوظبي، والأعمال، والمؤسسة، كما يضم بيانات أكثر من 15 جهة حكومية محلية، وأبرز المشروعات الحكومية الضخمة لإمارة أبوظبي، فضلاً عن أن المرصد مرتبط إلكترونياً مع أنظمة ست جهات حكومية، وفيه بيانات لأكثر من 50 تقريراً اقتصادياً ومؤسسياً.

وأضافت أن المرصد يحتوي على 16 قسماً معلوماتياً ذكياً فرعياً، يتضمن بيانات عن 450 مؤشراً اقتصادياً، حيث يشتمل مرصد الأعمال على بيانات لأكثر من 100 مؤشر تشغيلي، والمرصد المؤسسي على بيانات تتخطى 300 مؤشر ما بين مؤشرات استراتيجية وتشغيلية، بينما تتضمن لوحة مرصد خطة أبوظبي بيانات نحو 50 مؤشراً استراتيجياً.

الريادة والابتكار

بدوره، قال المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الدعم المؤسسي في الدائرة، أنس العتيبة، إن حكومة أبوظبي تبنت الريادة والابتكار في العمل الحكومي، لافتاً إلى أن ملتقى المعرفة خطوة مهمة لاستشراف مستقبل الابتكار في توفير خدمات حكومية رقمية عالية الجودة، وتعزيز عملية التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية.

وأضاف أن استعراض الجهات المشاركة لخدماتها الرقمية سيسهم في ترسيخ ثقافة الابتكار، وتعزيز دوره كأداة فاعلة في تطوير الخدمات الحكومية، ومحرك رئيس في التنمية الاقتصادية، حيث سيسهم في تعزيز استدامة دولة الإمارات وتميزها في مختلف القطاعات.

مشروع «تم»

قال مدير مشروع في إدارة تحديث الخدمات الحكومية في هيئة أبوظبي الرقمية، جعفر حسن الهاشمي، إن مشروع الحكومة المتكاملة تحت مظلة خدمات أبوظبي الحكومية «تم»، يعكس رؤية حكومة أبوظبي في توفير منظومة متكاملة من الخدمات الحكومية، مشيراً إلى أن المشروع هو الأول من نوعه في المنطقة، ويتسم بالكفاءة والسرعة والاستباقية، وتقليص الوقت والجهد في إتمام الإجراءات، ليوفر تجربة ثرية للمتعاملين.

وأضاف أن المشروع يضم 1600 خدمة حكومية سيتم قريباً تحويلها إلى تطبيق ذكي واحد لتسريع المعاملات الحكومية.

- «إحصاء أبوظبي»

يرصد حالات عديدة

للإنفاق تتجاوز الراتب

الشهري بكثير.