اقتصادية دبي تضيف 7 أنشطة جديدة خلال مايو

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أضاف قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، سبعة أنشطة جديدة، خلال مايو الماضي، تضاف إلى عدد من القطاعات الحيوية، ليصل إجمالي عدد الأنشطة التجارية إلى 2200 نشاط حالياً

وأفادت اقتصادية دبي، بأن هذه الخطوة تأتي عقب استطلاع الرأي الذي يجريه القطاع بشكل دوري لتتبع احتياجات السوق المحلية، ومبدأ العرض والطلب، إضافة إلى استراتيجية الدائرة الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية، والعمل على توفير نشاطاتهم واحتياجاتهم السوقية، الأمر الذي يسهم في تحقيق مشروعاتهم التنموية، والتنافس في السوق المحلية لدولة الإمارات عموماً، وإمارة دبي على وجه التحديد.

وذكرت أن الأنشطة الجديدة تنوّعت لتشمل عدداً من القطاعات الحيوية والمتخصصة في إمارة دبي، أبرزها: خدمات إصدار شهادات الجودة والمطابقة الحلال، تجارة السيارات الجديدة لأغراض التصدير، مركز الخدمات العقارية، تجهيز الوجبات والأطباق الجاهزة، والدراسات والبحوث في مجال الاقتصاد الإسلامي.

وأوضحت اقتصادية دبي، أن نشاط خدمات إصدار شهادات الجودة والمطابقة الحلال، يشمل المنشآت المحلية أو وكلاء المنظمات والهيئات والشركات الدولية المتخصصة في منح وإصدار شهادات الجودة والمطابقة الحلال للمنتجات والخدمات الحلال، على مستوى العالم للسلع والخدمات شاملة خدمات فحص المنتجات الحلال والتفتيش، في حين يشمل نشاط تجارة السيارات الجديدة لأغراض التصدير المنشآت التي تتعامل في جميع أنواع السيارات المستعملة بغرض تصديرها فقط.

وأضافت أن نشاط مركز الخدمات العقارية، الذي يؤسس بعد توقيع اتفاق مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، يقدم العديد من الخدمات العقارية في مكان واحد، ويشمل ذلك الاستشارات، وخدمة تفضيل العقارية الهادفة إلى استقطاب أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب الريادة الفكرية، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة المبيعات والتصرفات العقارية، إضافة إلى تقديم خدمات النافذة الواحدة الاستثمارية نيابة عن الدائرة، وكذلك مساعدة المهتمين للتصفح وعرض المعلومات حول مشروعات المطوّرين العقاريين، وما يتم عرضه في السوق العقارية، فضلاً عن تقديم المعلومات عبر البوابة الإلكترونية للمطورين والوسطاء والمستثمرين العقاريين والجهات الأخرى.

وأشارت اقتصادية دبي إلى أن قائمة الأنشطة الجديدة ضمت أيضاً تجهيز الوجبات والأطباق الجاهزة، التي تشمل إنتاج الوجبات والأطباق عن طريق طهيها وتعبئتها ثم تبريدها أو تجميدها لتصبح صالحة للاستهلاك بعد تسخينها، كما تشمل تجهيز السلطات والتوابل والبهارات المرتبطة بتلك الأطعمة بالطريقة نفسها، مبينة أن ذلك لا يشمل ذلك الوجبات التي يتم تجهيزها وتقديمها للاستهلاك الفوري كما في المطاعم. ومن الأنشطة الجديدة التي أضافتها اقتصادية دبي، هناك أيضاً نشاط الدراسات والبحوث في مجال الاقتصاد الإسلامي، الذي يُعنى بهذا النوع من الاقتصاد وكل ما يتعلق به.

وكانت اقتصادية دبي، أطلقت دليل الأنشطة الاقتصادية الذي يوضح آلية مزاولة الأعمال والنشاطات التجارية في الإمارة، حيث يشكل الدليل مرجعاً موحداً للتصنيفات الاقتصادية، ويسهم بصورة فاعلة في توضيح مختلف الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.

ويحتوي الدليل على كل المعلومات حول الرخص وآلية التسجيل وتأسيس الشركات في مختلف الأنشطة التجارية، والأشكال القانونية، إضافة إلى بعض الإجراءات الخاصة بالترخيص. وأهم ما يميز الدليل أنه يجيب عن مئات الأسئلة التي تهم الشركات ورجال الأعمال، خصوصاً الذي يخططون للاستثمار في دبي.

تسهيل الإجراءات

أكدت اقتصادية دبي أن استراتيجيتها تركز على تسهيل إجراءات الحصول على ترخيص الشركات ذات المسؤولية المحدودة وتطوير الخدمات بشكل عام، لما له من مردود إيجابي في تعزيز نمو القطاع الخاص، من خلال تذليل العقبات لرجال الأعمال الجدد، الذين لديهم أفكار جديدة للبدء في أي نشاط تجاري يرغبون النمو فيه، وبالتالي إيجاد المزيد من فرص العمل.

• 2200 نشاط تجاري في دبي حالياً.