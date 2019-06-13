انتظام خدمات التكييف في مرافق مشروع "موتور سيتي" بعد وساطة "ريرا"

المصدر: مدحت السويفي – دبي

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومن خلال ذراعها التنظيمي، مؤسسة التنظيم العقاري، عن اتفاق كل من "إيميكول" التابعة بالكامل لشركة "دبي للاستثمار"، والمزود الاستراتيجي لخدمات المرافق وتبريد المناطق في دبي و” الاتحاد العقارية " المطور الرئيسي لمشروع "موتور سيتي"، بخصوص عدم انتظام خدمات التكييف في المرافق العامة لمشروع " موتور سيتي".

وخلال اجتماع ترأسه سعادة المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، بحضور الدكتور أديب مبدّر الرئيس التنفيذي لشركة "إيميكول"، وثاني الفلاسي المدير القانوني لإيميكول، وأحمد خوري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الاتحاد العقارية، تم التوصل إلى اتفاق كلا الطرفين بالالتزام بمسؤولياته من حيث ان تضمن شركة الاتحاد العقارية الدفعات المستحقة لصالح شركة "إيميكول" وذلك بجدولة الدفعات بالتعاون مع شركة "إداكوم لإدارة جمعيات الملاك" على ان تقوم شركة "إيميكول" بإعادة خدمة التكييف إلى جميع المرافق العامة و مباني الترفيه والصالات الرياضية في هذا المشروع بشكل فوري ومباشر.

وقال المهندس مروان بن غليطة: "إننا في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، نحرص على ترسيخ بيئة عقارية آمنة وشفافة، تضمن حقوق جميع الأطراف، وتسهم في تعزيز جاذبية سوقنا العقاري، من خلال تضافر جهود الجميع من المطورين والمستثمرين والجهات المزودة للخدمات، وبدعم وإشراف المؤسسات الحكومية لترجمة رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى جعل دبي الخيار الأول للاستثمار والعمل والإقامة. ومن جهة أخرى، فإننا لا نألو أي جهد ممكن لحفز الجميع على التعاون والتنسيق وتقريب وجهات النظر لتحقيق هذه الأهداف، حيث كانت استجابتنا سريعة وفورية لمعالجة هذا الظرف الطارئ بين "إيميكول" والاتحاد العقارية".

وفي السياق ذاته قال متحدث باسم الاتحاد العقارية: "يسرنا أن نعلن أنه قد تمت إعادة خدمات التبريد في الأماكن المتضررة بمجمع موتورسيتي. فبعد محادثات مطولة مع مؤسسة التنظيم العقاري "ريرا" الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، نجحت الاتحاد العقارية هذا الصباح في حلّ هذه المشكلة على نحو يرضي الجميع مع ضمان عدم حدوث أي انقطاع في الخدمة مستقبلاً. لقد عملت شركة إدارة جمعيات اتحادات الملاك التابعة للاتحاد العقارية "إيداكوم" بشكل وثيق مع "ريرا" خلال الأيام القليلة الماضية لحلّ هذه المسألة وستواصل إدارتها للمجمع وفق أعلى معايير الخدمة حيث لم يكن هناك أي خطاب رسمي من مؤسسة التنظيم العقاري "ريرا" بشأن إنهاء عقدها بحلول الأسبوع المقبل كما ورد في بعض وسائل الإعلام. لقد كنا وسنبقى دوماً ملتزمين بأعلى معايير الخدمة.

وفي تعليق له على هذا الاجتماع، قال الرئيس التنفيذي لشركة "إيميكول"، الدكتور أديب مبدّر : "تمتلك إيميكول سجلاً حافلاً بالكثير من النجاحات المتمثلة في تقديم خدمات راقية لمجموعة من أكبر المشاريع الاستراتيجية في الإمارة، لاسيما وأننا نضع راحة السكان وسعادتهم على رأس أولوياتنا، وذلك من خلال ضمان توفير خدمات استثنائية ومستمرة على مدار الساعة. وأظهرت الشركة حرصها على توفير خدمات التكييف إلى الوحدات السكنية في المشروع، لتؤكد مجددًا مساعيها الجادة لحصول عملائها على أفضل رعاية ممكنة".