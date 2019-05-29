محمد بن راشد: مضمار التنافسيـة ليس له نهاية والريادة لمن يعمل ويجتهد ولا يتــوقف عن العطاء

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «انطلقنا في سباق التنافسية منذ 10 سنوات، ودولة الإمارات تعتلي المركز الأول إقليمياً والخامس عالمياً، فمضمار التنافسية ليس له نهاية، والريادة لمن يعمل ويجتهد ولا يتوقف عن العطاء».

جاءت تصريحات سموه بمناسبة صدور تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» لعام 2019، أمس، والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، حيث حققت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً والخامس عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم، متقدمة على دول مثل هولندا والدنمارك والسويد، كما تقدمت بواقع 23 قفزة منذ إدراجها ضمن التقرير.

نائب رئيس الدولة: - «انطلقنا في سباق التنافسية منذ 10 سنوات.. والإمارات الأولى إقليمياً والخامسة عالمياً». - «لن نتوقف عن تطوير كفاءاتنا الوطنية وخدماتنا الحكومية وبنيتنا التحتية». - «نريد الأفضل في العالم لشعبنا ولكل المقيمين على أرض دولة الإمارات». - «قلوبنا يملأها الشغف والتسامح وعقولنا تفكر وتبتكر وتبني وبسواعدنا نعمل معاً».

الأكثر تنافسية

وتفصيلاً، حققت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً والخامس عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم، متقدمة على دول مثل هولندا والدنمارك والسويد. كما تقدمت بواقع 23 قفزة منذ إدراجها ضمن تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» لعام 2019، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، الذي يعدّ أحد أهم المؤسسات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.

واحتلت دولة الإمارات المراتب الأولى عالمياً في عدد كبير من المحاور الرئيسة والمحاور الفرعية والمؤشرات الفرعية التي يرصدها التقرير، حيث صعدت الدولة إلى المركز الأول عالمياً في محور «كفاءة الأعمال»، والمركز الثاني عالمياً في محور «الكفاءة الحكومية».

وحققت الإمارات المراكز الخمس الأولى عالمياً في عدد من المحاور الفرعية، مثل المركز الأول في «الممارسات الإدارية»، والمركز الثاني عالمياً في كل من «التجارة الدولية» و«الكفاءة والإنتاجية» و«البنية التحتية» و«السلوكيات والقيم» و«أسواق العمالة»، والمركز الثالث عالمياً في «التمويل الحكومي» و«السياسات الضريبية».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «انطلقنا في سباق التنافسية منذ 10 سنوات، ودولة الإمارات اليوم تعتلي المركز الأول إقليمياً والخامس عالمياً، فمضمار التنافسية ليس له نهاية، والريادة لمن يعمل ويجتهد ولا يتوقف عن العطاء».

وأكد سموه: «لن نتوقف عن تطوير كفاءاتنا الوطنية وخدماتنا الحكومية وبنيتنا التحتية، نريد الأفضل في العالم لشعبنا ولكل المقيمين على أرض دولة الإمارات».

واختتم سموه: «قلوبنا يملأها الشغف والتسامح، وعقولنا تفكر وتبتكر وتبني، وبسواعدنا نعمل معاً، حبنا للوطن هو دافعنا، أبناء وبنات زايد يستحقون الرقم واحد».

ريادة إماراتية

وأشاد تقرير هذا العام بتقدم الدولة عالمياً وإقليمياً، حيث تقدمت دولة الإمارات بمرتبتين عن تصنيف العام السابق، حيث احتلت دولة الإمارات الترتيب الخامس عالمياً للمرة الأولى منذ إدراجها في التقرير. أما إقليمياً، فقد حافظت الدولة على تقدمها على كل دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، محافظة على ريادتها في المنطقة في هذا التقرير.

ويصنف الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الدول التي يشملها بحسب أربعة محاور رئيسة، و20 محوراً فرعياً تغطي 333 مؤشراً تنافسياً في مختلف المجالات، الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، وتغطي مجالات الكفاءة الحكومية، والتعليم والابتكار، وغيرها.

وتقدمت دولة الإمارات في تقرير هذا العام في ثلاثة من المحاور الرئيسة الأربعة، وهي: «كفاءة الأعمال»، و«الكفاءة الحكومية»، و«البنية التحتية».

وعلى مستوى المحاور الفرعية والمؤشرات، حققت دولة الإمارات تقدماً في محور «كفاءة الأعمال»، الذي حازت فيه المرتبة الأولى عالمياً لهذا العام، حيث تبوأت مراكز متقدمة في جميع المحاور الفرعية التي يشملها، مثل «الممارسات الإدارية» (الأول عالمياً)، و«السلوكيات والقيم» (الثاني عالمياً)، و«سوق العمالة» (الثاني عالمياً)، و«الكفاءة والإنتاجية» (الثاني عالمياً).

- الإمارات الأولى عالمياً في 42 مؤشراً وضمن الـ10 الأوائل عالمياً في 144 من 333 مؤشراً فرعياً. - الإمارات الدولة العربية الوحيدة ضمن الخمسة الأوائل عالمياً في تقرير عام 2019.

وفي محور «الكفاءة الحكومية»، حققت الدولة أيضاً المراكز الخمس الأولى عالمياً في أربعة من المحاور الفرعية التي يشملها هذا المحور الرئيس، وهي: «التمويل الحكومي» (الثالث عالمياً)، و«السياسات الضريبية» (الثالث عالمياً)، و«تشريعات الأعمال» (الخامس عالمياً)، و«أطر العمل المؤسسية» (الخامس عالمياً).

كما حققت الدولة المركز الثاني عالمياً في «التجارة الدولية»، وهو محور فرعي ضمن محور «الأداء الاقتصادي» الرئيس، والمركز الثاني عالمياً في «البنية التحتية» الأساسية، وهو محور فرعي ضمن محور «البنية التحتية».

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، محمد عبدالله القرقاوي: «كل عام تحقق دولة الإمارات إنجازاً جديداً في رحلتها نحو التنافسية العالمية، فها هي اليوم تنضم إلى نادي الخمس الأوائل في أحد أهم مراجع التنافسية في العالم».

وأضاف أن دول العالم اليوم تشهد فعالية الاستراتيجية التنموية الشاملة التي تتبعها حكومة دولة الإمارات، تحت رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، والمبنية على الاستثمار المستدام في الكفاءات الوطنية، والمواظبة على ترسيخ ثقافة التنافسية والابتكار في العمل الحكومي، والتحديث المستمر للبيئة الاقتصادية وبيئة الأعمال والمجتمع، بحسب أحدث التقنيات المتطورة، وباعتماد أفضل الممارسات العالمية.

وتابع القرقاوي: «نبارك لحكام وشعب دولة الإمارات هذا الإنجاز، ونشيد بجهود شركائنا من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وتضافرهم للارتقاء بالتنافسية العالمية لدولة الإمارات، وتحقيقها المراتب الأولى عالمياً هذا العام».

أداء متميز

وحققت الدولة المركز الأول عالمياً في 42 مؤشراً فرعياً وضمن الـ10 الأوائل عالمياً في 144 من أصل 333 مؤشراً فرعياً، يشملها التقرير ضمن محاوره الرئيسة والفرعية، وذلك بحسب ما جاء في تقرير عام 2019، مقارنة بـ23 مؤشراً فرعياً بالمركز الأول عالمياً في تقرير العام الماضي.

بيئة تنافسية

وتقدمت الدولة إلى المركز الأول عالمياً في محور «كفاءة الأعمال» من المركز الثاني عالمياً في العام الماضي، وحققت المركز الأول عالمياً في 20 مؤشراً فرعياً من أصل 77 مؤشراً فرعياً تحت هذا المحور، أهمها مؤشر «الإنتاجية الفردية كنسبة من معدل الناتج القومي»، ومؤشر «قلة النزاعات العمالية»، ومؤشر «نسبة القوى العاملة من إجمالي السكان»، والتي جاءت ضمن محور «كفاءة أسواق العمل» الفرعي.

وضمن محور «الممارسات الإدارية» الفرعي، حققت الدولة المركز الأول عالمياً في كل من مؤشر «مصداقية المدراء»، ومؤشر «قلة هجرة العقول»، ومؤشر «مرونة الشركات»، ومؤشر «استخدام البيانات الضخمة»، ومؤشر «رضا العملاء»، ومؤشر «ريادة الأعمال»، و«مؤشر المسؤولية المجتمعية».

الأداء الحكومي

وفي محور «الكفاءة الحكومية»، صعدت دولة الإمارات من المركز الرابع عالمياً إلى المركز الثاني عالمياً في هذا المحور الرئيس، كما حققت المركز الأول عالمياً في 11 مؤشراً فرعياً تحت هذا المحور، ومن أبرزها مؤشر «كفاءة تطبيق القرارات الحكومية»، ومؤشر «كفاءة قوانين الإقامة»، ومؤشر «قلة تأثير البيروقراطية»، ومؤشر «قلة عبء الشيخوخة على المجتمع»، والثاني عالمياً في كل من مؤشر «مرونة السياسات الحكومية»، ومؤشر «التلاحم المجتمعي»، ومؤشر «قلة نسبة تكلفة رأس المال».

وجاءت دولة الإمارات في المركز الثالث عالمياً في كل من مؤشر «سهولة ممارسة الأعمال»، ومؤشر «عدم إعاقة قوانين العمل لبيئة الأعمال»، ومؤشر «محفزات الاستثمار».

نمو متنوع

وحققت دولة الإمارات المركز السابع عالمياً في محور «الأداء الاقتصادي» الرئيس وحققت المركز الأول عالمياً في تسع مؤشرات فرعية ضمن هذا المحور، أبرزها مؤشر «مرونة الاقتصاد»، ومؤشر «تغيرات التضخم»، ومؤشر «قلة مخاطر انتقال الأعمال»، ومؤشر «قلة مخاطر انتقال مرافق الإنتاج»، ومؤشر «قلة مخاطر انتقال مرافق البحث والتطوير»، ومؤشر «قلة مخاطر انتقال الخدمات». وحققت الدولة المركز الثاني عالمياً في مؤشر «معدل تحويل العملات الأجنبية»، والثالث عالمياً في مؤشر «التنوع الاقتصادي»، والمركز الرابع عالمياً في مؤشر «نمو استيراد السلع والخدمات التجارية».

وحققت الدولة المركز الـ33 عالمياً متقدمة بثلاث مراتب عن تصنيف العام السابق، تحت هذا المحور الرئيس، وجاءت الدولة في المركز الأول في مؤشر «الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص»، والمركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر «أدارة المدن»، ومؤشر «توفر المهندسين الأكفاء»، ومؤشر «الأمن السيبراني»، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر «جودة النقل الجوي»، و«مؤشر تطوير وصيانة البنية التحتية»، و«مؤشر تطوير وتطبيق التكنولوجيا»، ومؤشر «نقل المعرفة».

وأظهر تحليل التقرير، الذي أعده فريق عمل إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لنتائج هذا العام، تنقلات كبيرة للعديد من تصنيفات الدول التي شملها التقرير، من أهمها صعود سنغافورة إلى المركز الأول، ومحافظة هونغ كونغ إلى المركز الثاني، وهبوط الولايات المتحدة إلى المركز الثالث عالمياً، تليها سويسرا التي قفزت إلى المركز الرابع، تليها دولة الإمارات في المركز الخامس عالمياً.

كتاب التنافسية

يصدر المعهد الدولي للتنمية الإدارية الكتاب السنوي للتنافسية العالمي، ومقره في لوزان في سويسرا، ويقيس التقرير تنافسية الدول عبر أربعة محاور رئيسة، هي: «الأداء الاقتصادي»، و«الكفاءة الحكومية»، و«كفاءة الأعمال»، و«البنية التحتية»، وتندرج ضمن المحاور الرئيسة الأربعة، 20 محوراً فرعياً، و333 مؤشراً فرعياً، تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر في هذه المحاور الرئيسة والفرعية.

وتعتمد منهجية التقرير على آراء رجال الأعمال (33.3 %)، وعلى بيانات إحصائية (66.7 %)، وتم إصدار أول تقرير للكتاب السنوي للتنافسية العالمية في عام 1989، ويعد أحد أهم تقارير التنافسية عالمياً، ويقيم الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها. ويعتبر تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية مرجعاً مهماً للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى، التي تعتمد على هذا التقرير في إجراء دراساتها ونشر تقاريرها، كما تعتبره العديد من المؤسسات الأكاديمية مقياساً مهماً لتحديد أفضل الممارسات الدولية.