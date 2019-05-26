«المركزي» يناقش حقوق الملكية لصناديق الاستثمار

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

عقد مجلس إدارة المصرف المركزي اجتماعه الرابع لسنة 2019 أخيراً، في مقر المصرف المركزي بأبوظبي، برئاسة رئيس مجلس الإدارة، حارب مسعود الدرمكي.

واطّلع المجلس على تقارير بشأن سير تطبيق الأنظمة الرقابية المتعلقة بـ«بازل 3»، واتخذ القرارات المناسبة في ما يخص كل من: نسبة الرفع المالي، المخاطر الائتمانية للطرف المقابل، المخاطر الائتمانية، تعديل القيمة الائتمانية، التوريق المالي، الاستثمار في حقوق الملكية في صناديق الاستثمار، مخاطر السوق، المخاطر التشغيلية، «الدعامة 3»، مخاطر الائتمان، «الدعامة 2»، ومتطلبات رأس المال الفردي.

كما اطّلع المجلس أيضاً على مذكرات عدة من دائرة الرقابة على البنوك، بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وسجل المنشآت المالية المرخصة، وآخر المستجدات بشأن التمويل العقاري، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها. حضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة، عبدالرحمن صالح آل صالح، والمحافـظ، مبارك راشد المنصوري، وأعضاء مجلس الإدارة. واسـتعرض المجلس الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، ووافق على الطلبات المستكملة للشروط.