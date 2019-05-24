200 مسؤول دولي يطّلعون على تجربة الإمارات في التنافسية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استعرضت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، تجربة دولة الإمارات في التنافسية والإحصاء أمام أكثر من 200 مسؤول حكومي من أوزبكستان وكازاخستان وأذربيجان، وممثلين عن مجموعة البنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات منتدى التصنيفات والمؤشرات الدولية، الذي عقد في أوزبكستان أخيراً.

ووفقاً لبيان صادر أمس، ألقى المدير العام للهيئة، عبدالله لوتاه، كلمة في الجلسة الافتتاحية للمنتدى حول «تجربة الإمارات العربية المتحدة في التصنيفات والمؤشرات الدولية»، كما شارك بعرض تقديمي في جلسة «التنافسية والابتكار»، حيث ألقى الضوء على رحلة دولة الإمارات في تنفيذ استراتيجية التنافسية والارتقاء بتصنيفات المؤشرات العالمية.

وركز لوتاه على مراحل تطور تحسين قدرات التنافسية لدى الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في دولة الإمارات، لافتاً إلى مشروع «التحدي رقم واحد»، الذي هدف إلى تحفيز الجهات الحكومية، بحيث تحقق كل منها المركز الأول في مؤشر تنافسي واحد بمجال تخصصها وبشكل مستمر. كما أشار إلى إسهام هذه المبادرات في ترسيخ فكر التنافسية وتطوير آليات وأدوات مبتكرة تدعم التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية في الدولة، من خلال الفرق التنفيذية لمؤشرات التنافسية.

وأوضح لوتاه، في الجلسة التي حملت عنوان «التنافسية والابتكار»، أن توجّه الدولة نحو ترسيخ ثقافة وفكر الابتكار في بيئة العمل الحكومي، شكل المحرك لانطلاق العديد من المبادرات الناجحة التي تنفذها الهيئة مع شركائها.