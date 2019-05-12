«مالية عجمان» تعقد ورشة عمل بشأن مشروع موازنة 2020

المصدر: عجمان - وام

عقدت دائرة المالية في عجمان ورشة عمل بشأن إعداد مشروع الموازنة العامة لحكومة عجمان للسنة المالية 2020، ضمن الخطة المالية العامة للحكومة للسنوات المالية 2019-2020-2021، بحضور ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية بالإمارة.

تأتي هذه الورشة في إطار تعزيز دور الدائرة المحوري في إدارة الموارد المالية الحكومية بكفاءة وفعالية، ووفق التوجهات الاستراتيجية للحكومة ورؤية عجمان 2021 لتحقيق أعلى مستويات الأداء المالي المتميز. استهدفت الورشة تمكين الدوائر الحكومية من إعداد مشروع موازنة عام 2020، وفق الإجراءات والأنظمة المعتمدة، وتعريفها بمجموعة من الموضوعات الرئيسة المرتبطة بها بشكل مباشر، التي شملت القواعد العامة في إعداد الموازنة العامة والمتطلبات ذات الصلة بهذا الشأن، والمنهجية والأسس المعتمدة. وجرى شرح تعميم إعداد مشروع الموازنة رقم (2) لسنة 2019، وآلية استخدام نموذج دراسة الحالة للمبادرات كافة، وكيفية استخدام نظام التخطيط والتحليل المالي الذكي لإعداد مشروع موازنة عام 2020.

وأكد مدير إدارة الموازنات الحكومية بالدائرة، عبدالله الجناحي، أن عقد هذه الورشة يأتي في إطار التزام الدائرة بأداء دورها بكل كفاءة واقتدار، وضمان تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في إعداد وبناء الموازنات الحكومية.