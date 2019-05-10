إيقاف دفع الضرائب بالبطاقات الائتمانية الصادرة من خارج الدولة

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

أوقفت الهيئة الاتحادية للضرائب دافعي الضرائب عن استخدام بطاقات الائتمان الصادرة من خارج دولة الإمارات، مشيرة إلى أن هذا الاجراء يأتي حفاظاً على المصلحة العامة، واتباعاً لأفضل الممارسات الوقائية.

وذكرت الهيئة في تعميم أرسلته إلى جميع دافعي الضرائب المسجلين لديها، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن «منظومة الدرهم الإلكتروني ستوقف قبول استلام المستحقات الضريبية، من خلال بطاقات الائتمان الصادرة خارج دولة الامارات للمسجلين في النظام الضريبي، وذلك اعتباراً من الأول من مايو لسنة 2019».

وعزت الهيئة السبب في ذلك قائلة إنه حفاظاً على المصلحة العامة، واتباعاً للممارسات والإجراءات الوقائية ذات الصلة، ولتعزيز مستوى أمن المعلومات.

وأوضحت الهيئة أن قنوات الدفع المعتمدة لديها تشمل: الدفع عبر تحويل الأموال إلكترونياً (GIBAN)، الدفع عبر بطاقات الدرهم الإلكتروني، الدفع عبر بطاقات الائتمان الصادرة من الدولة. وأهابت «الاتحادية للضرائب» بالمسجلين استخدام طرق الدفع المعتمدة تجنباً لأي تأخير قد يحدث عند دفع الإقرارات المستحقة واحتساب أي غرامات تنتج عن ذلك.