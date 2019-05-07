«مالية دبي» تطلق محفظة «نقودي» لسداد رسوم الخدمات الحكومية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت دائرة المالية في حكومة دبي، بالتعاون مع «دبي الذكية» و«إماراتك»، محفظة «نقودي» الرقمية الخاصة بسداد رسوم الخدمات الحكومية، والتي تمكّن المتعاملين من أفراد وشركات مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية المنضوية تحت مظلة بوابة «سداد دبي» وتطبيق «دبي الآن»، من سداد رسوم الخدمات بسرعة وسهولة وأمان.

وأفادت «مالية دبي» في بيان أمس، بأن المحفظة الرقمية الجديدة تعتبر أحدث الخيارات المتاحة لسداد الرسوم الحكومية عبر منصتي سداد الرسوم الرقميتين التابعتين لحكومة دبي، (بوابة سداد دبي) الإلكترونية عبر الـ«ويب»، و(تطبيق دبي الآن) عبر الهواتف الذكية.

وأكد المدير العام للدائرة، عبدالرحمن صالح آل صالح، حرص الدائرة على الارتقاء بمستوى سعادة المتعاملين مع حكومة دبي، عبر إتاحة مزيد من الخيارات العملية الآمنة والسهلة، مثل محفظة «نقودي»، لسداد رسوم الخدمات الحكومية، وذلك من خلال التعاون مع الجهات المعنية في حكومة دبي، وعلى رأسها مؤسسة حكومة دبي الذكية، مشيداً بالجهود التي تبذلها المؤسسة في مجال تطوير البنية التحية الرقمية لإمارة دبي وتقديم قنوات السداد الإلكتروني للرسوم، دعماً لمسيرة التحوّل الذكي الرامية إلى جعل مدينة دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية، جمال حامد المري، إن إطلاق محفظة «نقودي»، كإحدى قنوات السداد المتاحة للمتعاملين الحكوميين يأتي في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة دبي لإسعاد المتعاملين والتيسير عليهم في إنجاز المعاملات الحكومية، مشيراً إلى أن المحفظة الرقمية الجديدة تتميز بتيسير سداد المعاملات عالية القيمة، ما يعني أنه لا يوجد نظرياً حد أقصى للمبالغ التي تتيح المحفظة سدادها، والتي يمكن أن تصل إلى الملايين، الأمر الذي يهيّئ الجهات الحكومية للتوقف عن قبول الشيكات والتحويلات المصرفية.

وأضاف المري: «عملنا على إدراج عدد من أكبر البنوك والمؤسسات المصرفية الوطنية ضمن لائحة الجهات المصرفية التي تتيح للمتعاملين معها تغذية رصيد المحفظة من حساباتهم المصرفية، ونواصل العمل على إدراج جهات أخرى في هذه اللائحة لتمكين شريحة أوسع من المتعاملين من الاستفادة منها».

وأوضح أنه يمكن للمتعاملين تغذية رصيد محفظة «نقودي» الرقمية عبر الإنترنت من خلال حساباتهم في عدد من البنوك الوطنية المعتمدة، التي تضمّ بنك المشرق وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك أبوظبي التجاري، علاوة على إمكانية تغذية المحفظة بالنقد عبر عدد من دُور الصرافة، لافتاً إلى العمل على إدراج بنوك ومؤسسات مالية أخرى لإتاحة المجال أمام شريحة أوسع من المتعاملين للاستفادة من طريقة السداد الجديدة.

مزيد من الكفاءة

أكد المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، وسام لوتاه، حرص «دبي الذكية» على الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لسكان وزوار دبي، من خلال جهودها الحثيثة مع شركائها الاستراتيجيين من القطاع الحكومي لتوظيف التقنيات المتطورة والمبتكرة في تحقيق مزيد من الكفاءة بمجال خدمة المتعاملين، وتعزيز ريادة دبي في هذا القطاع ضمن مسيرتها للتحول إلى أسعد وأذكى مدينة على مستوى العالم.