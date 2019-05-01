مشروع قانون يناقش تثبيت قيمة العقد الإيجاري في دبي 3 سنوات

المصدر: مدحت السويفي ـــ دبي

كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن تثبيت القيمة الإيجارية لثلاث سنوات في العقد الإيجاري بدبي، من الموضوعات الأساسية التي يناقشها مشروع قانون جديد للإيجارات، لايزال تحت الدراسة من قبل الجهات التشريعية.

وأشارت الدائرة على هامش احتفالية كرمت خلالها «الإمارات اليوم»، لدورها في نشر الثقافة الإيجارية، أن الصحيفة هي الأكثر تأثيراً في نشر الثقافة الإيجارية، اعتماداً على استبيان لجمهور مركز فضّ المنازعات الإيجارية التابع للدائرة.

وتفصيلاً، قال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، إن مركز فض المنازعات الإيجارية أسهم في تحقيق الاستقرار بقطاع الإيجارات في الإمارة، والقطاعات المرتبطة به، إذ عمل منذ إنشائه على تطوير إجراءات البت في المنازعات الإيجارية، عبر تبني آليات سريعة ومبسطة، بهدف دعم التنمية المستدامة في الإمارة، وجعلها الخيار الأمثل للعمل والعيش والزيارة، وجذب مزيد من المستثمرين للقطاع العقاري إليها.

وأضاف أن المركز أصبح مرجعاً دولياً في حل المنازعات الإيجارية، لاعتماده منظومة قضائية ذكية مبتكرة، تتسم بالسرعة والدقة، مشيراً إلى أن المركز وصل إلى مرحلة جيدة في ما يتعلق بعدد القضايا المتأخرة من عام إلى آخر. وأكد أن عدد القضايا المتبقية في عام 2018 وصل إلى صفر.

وكشف بن مجرن أن «أراضي دبي» رفعت إلى اللجنة العليا للتشريعات في الإمارة، مشروع قانون لتنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في دبي، من أهم ملامحه تثبيت القيمة الإيجارية لثلاث سنوات للعقد الإيجاري في دبي.

وأكد أن تثبيت القيمة الإيجارية من الموضوعات الأساسية التي يناقشها مشروع قانون الإيجارات الجديد، الذي لايزال تحت الدراسة من قبل الجهات التشريعية، على أن يتم النظر في الزيادة بناء على مؤشر الإيجارات، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات من توقيع العقد الإيجاري.

وأشار إلى أن من المواد المهمة الأخرى التي تتعلق باختصاصات مركز فض المنازعات الإيجارية، فتح السقف الزمني لمدة العقود الإيجارية التي ينظر في نزاعاتها المركز، لتزيد على 10 سنوات.

من جانبه، أشاد رئيس مركز فضّ المنازعات الإيجارية في دبي، القاضي عبدالقادر موسى بـ«الإمارات اليوم»، والدور الذي لعبته في نشر الثقافة الإيجارية، مؤكداً أنه تم اختيارها من قبل جمهور المركز اعتماداً على استبيان آراء، أجراه المركز أخيراً، وخلص إلى أن «الإمارات اليوم» أهم جريدة تنشر الوعي الإيجاري، وأن أخبارها تلقى انتشاراً واسعاً عبر حسابات التواصل الاجتماعي.

وأكد أن الصحيفة نجحت خلال السنوات الثلاث الماضية، في توعية جمهور المستأجرين والمؤجرين بقوانين الإيجارات، لما تتمتع به من صدقية كبيرة لدى جمهور القرّاء، حتى إن بعض المتنازعين ومحاميهم يستشهدون بالقصص والموضوعات التي تنشرها الجريدة، ويتم تضمينها في ملفات القضايا.

إلى ذلك، لفت «فض المنازعات» إلى آلية «الحكم الذكي» التي تعد الأولى من نوعها في العالم، وتختص برفع الدعاوى والتقاضي إلكترونياً.

وأوضح القاضي موسى في استفسار لـ«الإمارات اليوم» حول نسبة المراجعين قبل وبعد تطبيق «الحكم الذكي»، أن هناك انخفاضاً كبيراً في نسبة المراجعين، وأن هدف المركز الوصول إلى «صفر» مراجع.

وحضر حفل تكريم «الإمارات اليوم»، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك، سلطان بن مجرن، ورئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي عبدالقادر موسى، ورئيس تحرير «الإمارات اليوم»، سامي الريامي.

- فتح السقف الزمني

لمدة العقود الإيجارية

بالمركز لتزيد على 10

سنوات.