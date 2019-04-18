كيف تستخدم بطاقات الائتمان لتحسين تقييمك

المصدر: أزاد عيشو - دبي

يستغرق تحسين الدرجات الائتمانية بالنسبة لمستخدمي البطاقات الائتمانية وقتاً طويلاً، لكن تتم معالجة المشكلات بشكل أسرع كلما تحسنت نقاط الائتمان مع مرور الوقت، وفقاً لشركات متخصصة في الاستشارات المالية، منها «ذا بالانس» و«كريدت كارما».



وأفادت الشركات بأنه يمكن زيادة درجات التقييم من خلال إنشاء سجل لسداد الفواتير في الوقت المحدد، وسداد الديون، موضحة أنه عندما يراجع المقرضون تقارير الائتمان للمتعاملين ينصبّ اهتمامهم على كيفية دفع الفواتير في مواعيدها، باعتباره مؤشراً إلى الأداء المالي.



وأضافت أنه على الرغم من أن الدفعات المتأخرة أو الفائتة تظهر كمعلومات سلبية في تقرير الائتمان لعدد من السنوات، فإن تأثيرها يتراجع بمرور الوقت، والمدفوعات المتأخرة الأقدم لها تأثير أقل من الدفعات الأحدث.



وأشارت الشركات إلى أن الحفاظ على أرصدة منخفضة على بطاقات الائتمان مؤشر جيد بالنسبة للمقرضين، مبينة أن نسبة استخدام الائتمان يتم احتسابها عن طريق إضافة جميع أرصدة بطاقات الائتمان وتقسيم هذا المبلغ على إجمالي الحد الائتماني، فعلى سبيل المثال إذا كان الاستخدام لنحو 2000 درهم شهرياً، وكان إجمالي رصيدك الائتماني في جميع بطاقاتك هو 10 آلاف درهم، فإن نسبة الاستخدام تبلغ 20%.



وأوضحت أنه لمعرفة متوسط نسبة الاستخدام الائتماني، يجب جمع كل الأرصدة التي يستخدمها المتعامل، ثم إضافة حد الائتمان لجميع البطاقات، وتقسيم إجمالي الرصيد على إجمالي حد الائتمان ثم ضرب النتيجة في 100، والنتيجة الحاصلة هي إجمالي الاستخدام الائتماني.



وذكرت الشركات أنه عادة ما يرغب المقرضون في نسب منخفضة تصل إلى 30% حداً أقصى أو أقل، إذ إن الأشخاص الذين يمتلكون نسب استخدام ائتمانية منخفضة للغاية يتمتعون بأفضل درجات ائتمان، وهو مؤشر مهم يدل على أن المتعامل يعرف كيفية إدارة الائتمان بشكل جيد.



ولفتت إلى أنه يعد الاحتفاظ ببطاقات الائتمان غير المستخدمة مفتوحة (طالما أنها لا تكلف أموالًا برسوم سنوية)، استراتيجية ذكية، لأن إغلاق الحساب قد يزيد من نسبة استخدامك الائتماني من إجمالي الرصيد المتاح.