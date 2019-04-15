قمة «عالم الذكاء الاصطناعي» تنطلق 30 أبريل بمشاركة 130 متحدثاً

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

يستعد مركز دبي التجاري العالمي لتنظيم النسخة الأولى من قمة «عالم الذكاء الاصطناعي»، التي يستضيفها برنامج الإمارات الوطني للذكاء الاصطناعي، بمشاركة 130 متحدثاً مؤثراً، من ضمنهم رائد الذكاء الاصطناعي والمؤسس المشارك في «كورسيرا» و«غوغل برين» الأستاذ المساعد في جامعة ستانفورد، الدكتور آندرو نغ.

وستشهد الفعالية، التي تنطلق في 30 أبريل الجاري وتستمر يومين، أعلى مستويات المشاركة من أبرز العقول في مجال الذكاء الاصطناعي، وتستعرض كيف أصبحت دولة الإمارات مركزاً لاختبار ابتكارات هذه التكنولوجيا، فضلاً عن بحث طرق جديدة تهدف إلى إيجاد أسواق حيوية قادرة على إضافة قيمة اقتصادية في قطاع يتوقع أن تصل مشاركته في اقتصاد منطقة الشرق الأوسط إلى 320 مليار دولار بحلول عام 2030.

وتسعى القمة أيضاً إلى جمع أبرز المستثمرين الدوليين لاستكشاف حلول ذكية متكاملة، قادرة على تعزيز أداء القطاعين العام والخاص على كل المستويات التي يمكن تصورها، وفي الوقت نفسه إنشاء منظومة تعليمية للشركات الناشئة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي.

إلى ذلك، سيضم المعرض المصاحب أكثر من 100 شركة للذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة الأكثر ابتكاراً في العالم من 30 دولة.

من جانبها، قالت نائب الرئيس الأول لإدارة المعارض والفعاليات لدى مركز دبي التجاري العالمي، تريكسي لوه ميرماند، إن الحدث سيسهم في تمكين رؤية الإمارات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، ودعم الجهود العالمية المشتركة لتعزيز السعادة حول العالم.