"تنظيم الاتصالات": 4 خطوات للمحافظة على خصوصية رسائل الواتس آب

المصدر: عبير عبد الحليم أبو ظبي

طالبت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة مستخدمي تطبيق "الواتس أب" في الدولة باخفاء خاصية الاشعارات للمحافظة على خصوصية الرسائل التي تصلهم عبر التطبيق.

وحذرت تنظيم الاتصالات في نشرة توعوية أصدرتها اليوم، على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أنه من المحتمل أن تكون خصوصية المشتركين في خدمات الهاتف المتحرك في خطر طالما بقيت الاشعارات ظاهرة.

وطالبت الهيئة المستخدمين باتباع خطوات محددة من اجل إخفاء الرسائل النصية للحفاظ على الخصوصية وهذه الخطوات هي الذهاب أولا الى تطبيق الاعدادات على الهواتف المتحركة ثم اضغط على الاشعارات ثم الضغط على اظهار المعاينات ثم الضغط على "في حالة فتح القفل" مشيرة الى انه بتفعيل هذه الخاصية ستكون جميع الرسائل مخفية الا في حالة فتح القفل.

وأكدت تنظيم الاتصالات أهمية الحفاظ على سرية المعلومات والرسائل الشخصية على الهواتف الذكية.

ونصحت تنظيم الاتصالات المستخدمين بضرورة التقليل من المعلومات التي تظهر على شاشات الهواتف المتحركة بعد اقفالها بهدف ضمان امن وسرية المعلومات بشكل اكبروتجنبا للوقوع ضحايا لعمليات احتيال مخططة سابقا.

وحذرت الهيئة من ان عدم الحفاظ على سرية المعلومات والرسائل الشخصية يزيد من إمكانية تعرض هواتف المشتركين الذكية لعمليات قرصنة بهدف التجسس واحتمالية الإختراق الالكتروني للحسابات على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ما يعرض صاحب الحساب لسرقة البيانات الشخصية سواء بيانات ومعلومات أو صور أو فيديوهات محملة على الأجهزة التي تتعرض للإختراق.

وكانت تنظيم الاتصالات قد بدات منذ عدة اشهر حملات توعية مكثفة على مواقع التواصل الاجتماعي للتحذير من بعض الممارسات خاصة على الهواتف الذكية والتي ينتج عنها اضرارا بالغة بالمستخدمين في اعمار مختلفة.