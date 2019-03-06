رفع نسبة ملكية الأجانب والخليجيين في «الاتحاد العقارية» إلى 49%

المصدر: دبي - وام

بدأت شركة «الاتحاد العقارية» بتفعيل قرار رفع نسبة تملك الأجانب والخليجيين في رأس مال الشركة، اعتباراً من يوم الإثنين الماضي، بحيث أصبحت 49% بدلاً من 25% كما كان عليه الوضع في الفترة الماضية.

وجاء إعلان الشركة بهذا الخصوص عبر إفصاح نشر على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي أمس، نص على أن الحدود القصوى الجديدة لتملك أسهم شركة «الاتحاد العقارية» من قبل الأجانب ومواطني مجلس التعاون الخليجي في أسهم الشركة باتت بنسبة لا تتجاوز 49%.

وأشار الإفصاح إلى أن نسبة التملك المسموح بها لمواطني الدولة هي 100%.

يشار إلى أن عمومية شركة «الاتحاد العقارية» وافقت خلال العام الماضي على زيادة الحد الأقصى المسموح به لتملك الأجانب في رأس مالها من 25% إلى 49%، لكن القرار لم يفعل إلا بتاريخ الرابع من مارس الجاري.