اقتصادية دبي تغلق 13.9 ألف موقع إلكتروني وحساب «تواصل اجتماعي» لترويج بضائع مقلَّدة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أغلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في اقتصادية دبي، 13 ألفاً و993 حساباً وموقعاً إلكترونياً، لترويج وبيع البضائع المقلدة خلال عام 2018، منها 13 ألفاً و948 حساباً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد بيان صدر عن اقتصادية دبي، أمس، بأن عدد المتابعين لتلك المواقع جاوز 77.9 مليون متابع، لافتاً إلى أنه تم رصد هذه المواقع من خلال شعبة حماية الملكية الفكرية الإلكترونية في اقتصادية دبي، والتي تسعى إلى الرقابة على مدار 24 ساعة، لحماية أصحاب العلامات التجارية، وتعزيز سمعة التجارة الإلكترونية لإمارة دبي، وتنقيتها من الظواهر السلبية، ما يعزز ذلك موقع دبي في استدامة وتنافسية الأعمال.

وبحسب اقتصادية دبي، فقد تصدر تطبيق «إنستغرام» تلك المواقع، وتم إغلاق 13 ألفاً و529 حساباً مرتبطاً به، كما تم ضبط 419 حساباً على موقع وتطبيق «فيس بوك».

وذكرت اقتصادية دبي أنها أغلقت كذلك 45 موقعاً إلكترونياً، تروج تلك البضائع المقلدة، من خلال التعاون مع أصحاب العلامات التجارية، وعدد من ممثلي أصحاب العلامات التجارية من مكاتب المحاماة.

وقال مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، إبراهيم بهزاد، إن اقتصادية دبي تعكف على مراقبة قنوات التواصل الاجتماعي، وغيرها من المواقع الإلكترونية، التي تعد واحدة من المنصات التي تشهد حركة من العرض والطلب على المنتجات والبضائع، لذلك تعتبر واحداً من الأساليب التي يستغلها بعض التجار لترويج وبيع البضائع المقلدة.

وأضاف: «نعمل على رقابة السوق الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية التي تزاول نشاط بيع المنتجات، حرصاً منا على الحفاظ على مكانة دبي المثالية في قطاع التجزئة والاقتصاد الكلي عموماً».

وأوضح بهزاد أن فريق الرقابة الإلكترونية رصد، عبر المواقع المضبوطة، منتجات مقلدة لأكثر من 48 علامة تجارية عالمية، تصدرتها حقائب وساعات وإكسسوارات هواتف، والتي استحوذت على نسبة كبيرة من إجمالي البضائع المعلن عنها، فيما توزعت البضائع الأخرى المعروضة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتشمل: العطور، ومستحضرات التجميل، والملابس، وغيرها من المنتجات المقلدة.

وأكد أن اقتصادية دبي لا تتهاون مع كل أنواع الغش التجاري والتدليس، إذ يتم تطبيق الإجراءات والغرامات وفق اللوائح والاشتراطات المعمول بها، داعياً المستهلكين إلى عدم تصفح القنوات التي تروج البضائع المقلدة، والتي تؤثر سلباً في حقوق التجار وكذلك صحة المستهلكين، وضرورة الإبلاغ عن هذه الحالات من خلال التواصل على الرقم 600545555، أو من خلال حساب قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في موقعي التواصل الاجتماعي «إنستغرام» و«تويتر» @dubai_consumers.

• فريق الرقابة الإلكترونية رصد، عبر المواقع المضبوطة، منتجات مقلدة لأكثر من 48 علامة تجارية عالمية.