«المركزي»: 3 طرق سرية للإبلاغ عن حالات الاحتيال والمخالفات

المصدر: أمل المنشاوي ــ أبوظبي

أكد المصرف المركزي أن لديه ثلاث طرق سرية للإبلاغ عن أية حالات احتيال أو مخالفات، أو عدم امتثال للقوانين، يمكن للمتعاملين وأصحاب المصالح اللجوء إليها.

وأوضح «المركزي»، في إفصاح حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن عملية الإبلاغ عن المخالفات تلعب دوراً حيوياً في الحفاظ على نزاهة المصرف المركزي والقطاع المصرفي، وفاعليته، وتحلّيه بروح المسؤولية.

وأكد أن المصرف يدرك تماماً أهمية هذا الدور، لذلك يتيح الفرصة أمام جميع أصحاب المصالح، بمن فيهم الجهات الخاضعة للرقابة، والبائعون، والأطراف المقابلة، والجمهور، لكشف السلوكيات الخاطئة بشكل سري، وذلك ضمن بيئة خالية من التهديد بالرد المماثل، لافتاً إلى أن الحصول على المعلومات في الوقت المناسب سيساعد في حماية السمعة، وتفادي حصول حالات الاحتيال.

وذكر «المركزي» أنه توجد ثلاث طرق في حال الرغبة في إبلاغنا بأي حوادث، أو تقديم اقتراحات تتعلق بالاحتيال، أو المخالفات الأخلاقية، أو عدم الامتثال للقوانين والأنظمة السارية، أو كانت هناك أي أسئلة عن هذه المسائل.

وقال إن هذه الطرق تتمثل باستخدام البوابة المخصصة للإبلاغ عن المخالفات بشكل سري (دون الكشف عن هوية المبلّغ) من خلال الرابط Compliance@cbuae.gov.ae، أو الاتصال بالمصرف المركزي بشكل مباشر عن طريق الحضور شخصياً إلى المكاتب في المقر الرئيس – وحدة الانضباط، أو الاتصال بالرقم: 0097126915866.

أو توجيه كتاب خطي إلى وحدة الانضباط في المصرف المركزي على العنوان: (ص.ب 854 – أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة).

وشدد «المركزي» على أنه ملتزم بالحفاظ على سرية التفاصيل الخاصة بالمتعاملين وأصحاب المصالح إلى أقصى حد عملي ممكن ضمن حدود القانون، وأن يكون الجميع على ثقة بأن المعلومات المقدمة من طرفهم سيتم تقييمها والتصرف بحسبها وفقاً لما تقتضيه الضرورة.

الإبلاغ عن المخالفات يلعب دوراً حيوياً في الحفاظ على نزاهة «المركزي» والقطاع المصرفي.