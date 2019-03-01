الإمارات تجذب 23% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى المنطقة خلال 2018

المصدر: شريف اليماني - دبي

أكد معهد التمويل الدولي أن الإمارات ستبقى الدولة الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد أن جذبت استثمارات أجنبية تقدّر بنحو 11.5 مليار دولار (42.2 مليار درهم)، العام الماضي، ما يمثل 23% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط.

وتوقع المعهد في تقرير حديث، نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3.2% مقارنة بتوقعات سابقة صادرة عند 3.1%.

كما توقع تراجع معدل التضخم في الدولة، خلال العام الجاري، ليصل إلى 0.7%.

وتفصيلاً، رفع معهد التمويل الدولي، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي إلى 3.2%، مقارنة بتوقعاته السابقة الصادرة في يناير الماضي عند 3.1%.

وتوقع المعهد في تقرير حديث، أن يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الاسمية إلى 438 مليار دولار (1.607 تريليون درهم)، خلال العام الجاري، وأن يصل إلى 451 مليار دولار (1.655 تريليون درهم) في العام المقبل.

كما توقع تراجع معدل التضخم في الدولة، خلال العام الجاري، ليصل إلى 0.7%، فيما توقع أن يحقق ميزان المعاملات التجارية فائضاً نسبته 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأفادت بيانات التقرير بوصول الاحتياطات الرسمية من العملة الأجنبية في دولة الإمارات إلى 108 مليارات دولار (396.4 مليار درهم) بنهاية عام 2019، وإلى 110 مليارات دولار (403.7 مليارات درهم) بنهاية عام 2020.

وتوقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي بنسبة 3.3% في العام الجاري، و3.4% خلال العام المقبل، مقارنة بنحو 2.8% في العام الماضي. وتوقع التقرير أيضاً نمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنسبة 3.1% في عام 2019، و3% في عام 2020، مقارنة بنحو 2.8% في عام 2018.

وقال المحلل المالي لدى المعهد، كاربيس أراديان، إن حزمة التحفيز التي جرى الإعلان عنها، منتصف العام الماضي، وقدرها 13.6 مليار دولار (50 مليار درهم) والتي ستنفقها الإمارات خلال ثلاث سنوات، ستدعم النمو الاقتصادي للدولة خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أن الدولة تستطيع أن تتبع سياسة توسعية خلال السنوات القليلة المقبلة، نظراً إلى وضعها المالي القوي.

وأكد أراديان أن الإمارات ستبقى الدولة الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك بعد أن جذبت استثمارات أجنبية تقدر بنحو 11.5 مليار دولار (42.2 مليار درهم)، في العام الماضي، ما يمثل 23% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وأفغانستان.

وبيّن أن متوسط نمو الناتج المحلي غير النفطي في الإمارات نما بنسبة 6.4% خلال 15 عاماً، خلال الفترة من 2000 إلى 2015، وهو ما أوجد نموذجاً اقتصادياً جديداً، مؤكداً أن هذا النمو الكبير جاء بدعم من النمو المستدام في العمالة الأجنبية ومستوى الإنتاج والخطوات التي اتخذتها الدولة لتنوع الاقتصاد.

وذكر أراديان أن هناك خطة شاملة تهدف إلى تشجيع جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خارج نطاق المناطق الحرة وقطاعات الطاقة، كما تستهدف توسيع الخيارات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

- تراجُع متوقّع للتضخم في الدولة خلال 2019 ليصل إلى 0.7%.

42.2

مليار درهم استثمارات

أجنبية مباشرة جذبتها

الدولة العام الماضي.