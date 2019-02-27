«براند فايننس»: العلامة التجارية لـ «اتصالات» الأقوى في القطاع أوسطياً

المصدر: برشلونة ـ الإمارات اليوم

أعلنت «مجموعة اتصالات»، أمس، عن حصولها على جائزة «أقوى علامة تجارية بقطاع الاتصالات» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للعام الثاني على التوالي، من قبل وكالة «براند فايننس» العالمية، وذلك بعد وصول قيمة علامتها التجارية إلى 8.3 مليارات دولار (30.5 مليار درهم)، لتصبح بذلك الأعلى قيمة بين نظيراتها في المنطقة، فضلاً عن اعتبارها المشغل الوحيد لخدمات الاتصالات في المنطقة الذي تتجاوز قيمة محفظة علامته التجارية حاجز 10 مليارات دولار (36.7 مليار درهم).

وأكدت «اتصالات» في بيان لها، أمس، أنها حازت تصنيف العلامة التجارية (AAA)، فضلاً عن أنها المزوّد الوحيد لخدمات الاتصالات في المنطقة بين أكثر 20 علامة تجارية قيمة في العالم، لافتة إلى أنها تضم تحت مظلتها عدداً من العلامات التجارية مثل: «اتصالات مصر»، و«اتصالات أفغانستان»، و«موبايلي» في السعودية، و«اتصالات المغرب»، وUfone وPTCL في باكستان.

دور «اتصالات»

وتسلّم الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة اتصالات»، المهندس صالح عبدالله العبدولي، الجائزة من الرئيس التنفيذي لوكالة «براند فايننس» المتخصصة في شؤون تقييم الأعمال والعلامات التجارية، ديفيد هاي، وذلك خلال فعاليات «المؤتمر العالمي لأنظمة الاتصالات المتنقلة»، الذي يعتبر التجمّع الأكبر من نوعه لمشغلي الاتصالات على مستوى العالم، ويعقد في الفترة من 25 إلى 28 فبراير 2018.

وأكد هاي أن وكالة «براند فايننس» ترحّب بوجود «اتصالات»، خلال العام الجاري، بين أكثر 20 علامة تجارية قيمة لقطاع الاتصالات في العالم، لافتاً إلى دور «اتصالات» الريادي لتمكين التحول الرقمي، علاوةً على جهودها الاستثنائية في نشر شبكات الجيل الخامس، ومبادرات نشر العلامة التجارية عبر عمليات المجموعة الدولية.

إنجاز مهم

من جانبه، وصف المهندس العبدولي الجائزة بالإنجاز المهم، باعتبار العلامة التجارية لـ«مجموعة اتصالات» الأعلى قيمة لقطاع الاتصالات في منطقة الشـرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكأول علامة تجارية تتخطى قيمة محفظتها التجارية حاجز 10 مليارات دولار.

وأضاف أن هذا التفوق إنما يأتي نتيجة الجهود المتواصلة في تمكين المنظومة الرقمية، فضلاً عن مبادرات نشـر العلامة التجارية على مستوى العالم، وتحقيق التكامل بين شركات المجموعة، بهدف تحسين التفاعل مع المتعاملين، وتعزيز الولاء للعلامة التجارية.

استراتيجية مبتكرة

ووفقاً للبيان، فقد نمت قيمة العلامة التجارية لـ«اتصالات» بفضل استراتيجيتها المبتكرة في خدمة المتعاملين، فضلاً عن قدرتها على التكيّف السريع مع احتياجات الأسواق المتنامية في ظل التطورات الرقمية المتصاعدة، والدور الريادي الذي تقوم به لإطلاق شبكة الجيل الخامس، ودفع عجلة التحول الرقمي، وكذلك مبادراتها الناجحة في نشر العلامة التجارية على مستوى العالم.

كما كانت «اتصالات» في طليعة ممكّني الابتكار الرقمي في دولة الإمارات، من خلال استراتيجيتها الطموحة المتمثلة في «قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات»، إذ تعمل اليوم على مبادرات رقمية عدة، سعياً لبناء منظومات رقمية متطورة في مجالات المدن الذكية، والبنية التحتية الرقمية.

التواصل والتمكين

كما تمكّنت «اتصالات» من تعزيز التواصل مع المتعاملين عبر الأسواق التي تعمل فيها، من خلال ربط شعار «اتصالات» مع أهم الأحداث الرياضية العالمية، ورعايتها لأندية كرة القدم. وأطلقت أيضاً أول منصة مشتركة على مستوى المجموعة تحت شعار: «نحن معاً»، بهدف إثراء قيم التواصل في قلوب المتعاملين، في ظل هذا العالم المتصل.

وعلى صعيد التمكين الرقمي لقطاع الأفراد، وسّعت «اتصالات» نطاق متاجرها الذكية في دولة الإمارات، ما وفّر للمتعاملين تجربة رقمية معززة ذات كفاءة عالية تقدّم خدمات سلسة للمتعاملين وتثري تجربتهم الشاملة.

«براند فاينانس»

تعتبر «براند فاينانس» إحدى الشركات الرائدة على مستوى العالم في مجال التقييم واستشارات الأعمال التجارية ذات العلامات التجارية المستقلة، وهي التي تصدر لائحة أفضل 500 علامة تجارية على مستوى العالم، ولائحة أفضل 300 علامة تجارية في قطاع الاتصالات.