870.1 مليار درهم قيمة مشروعات البناء في دبي خلال 16 عاماً

المصدر: سامح عوض الله - دبي

كشف تقرير حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي، أن القيمة الإجمالية لمشروعات البناء في دبي، خلال الفترة من عام 2014 إلى 2030 (16 عاماً) تبلغ أكثر من 870.1 مليار درهم (نحو 237.1 مليار دولار).

وأفاد التقرير، بأن المشروعات الناجحة خلال تلك الفترة إما أنها اكتملت أو قيد البناء، موضحاً أن عدد المشروعات المكتملة بلغ 90 مشروعاً بقيمة تبلغ نحو 46.2 مليار درهم (12.6 مليار دولار)، وذلك بنسبة 5% من إجمالي قيمة المشروعات، فيما بلغ عدد المشروعات التي لاتزال في طور البناء 210 مشروعات، بقيمة وصلت إلى أكثر من 527 مليار درهم (143.6 مليار دولار) خلال الفترة نفسها، وتمثل حصة قدرها 57.5% من القيمة الإجمالية لمشروعات دبي كافة.

وقدر التقرير الذي حصلت الـ«الإمارات اليوم» على نسخة منه، قيمة المشروعات التي واجهت تحديات خلال الفترة ذاتها بنحو 200 مليون درهم (54.5 مليون دولار) بالنسبة للمشروعات الملغاة، ونحو 26.8 مليار درهم (7.3 مليارات دولار) للمشروعات المتوقفة، حيث يشكل النوعان نحو 3% فقط من إجمالي قيمة كل المشروعات في دبي.

وأكد تقرير «غرفة دبي» أن قطاع البناء والتشييد يلعب دوراً مهماً في تطور اقتصاد دبي ونجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي في الإمارة، مشيراً إلى أن هذا القطاع يرتبط بشكل وثيق مع قطاعات اقتصادية أخرى عبر مشتريات السلع والخدمات الوسيطة لإقامة المباني والبنية التحتية، مثل المشتريات من الصلب والألمنيوم والخشب والمعدات الكهربائية والأثاث، إضافة إلى الخدمات المالية مثل تمويل الرهن العقاري والخدمات القانونية.

ولفت التقرير إلى أن قطاع البناء تعرض خلال الفترة بين عامي 2014 و2016 لضغوط بسبب طول فترة انخفاض أسعار النفط وارتفاع الدولار الأميركي، فضلاً عن الزيادة في أسعار مواد البناء، مبيناً أن تلك العوامل أدت إلى تراجع عدد المباني التي طرحتها شركات المقاولات العامة، وكذلك انخفاض هامش أرباح هذه الشركات.

لكنه أشار الى أنه على الرغم من ذلك، أدى التعافي الأخير في أسعار النفط منذ عام 2017 واستعدادات دبي لإقامة معرض «إكسبو 2020 دبي»، إلى استعادة قطاع البناء حيويته.

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