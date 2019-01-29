الإمارات الأفضل إقليمياً في مكافحة الفساد

المصدر: شريف اليماني - دبي

حققت دولة الإمارات أفضل ترتيب بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مكافحة الفساد، وفقا لمؤشر مدركات الفساد الصادر عن مؤسسة الشفافية الدولية، أمس.

وسجلت الإمارات نحو 70 نقطة في المؤشر من أصل 100 نقطة، لتتصدر دول المنطقة وتحتل المرتبة 23 عالميا، وذلك بعد فرنسا التي احتلت المرتبة 21 عالميا وأميركا التي جاءت في المركز 22 عالميا.

وأشار المستوى المتقدم للإمارات في المؤشر إلى مستوى التطور البشري، وكفاءة الخدمة العامة، والمستوى المرتفع للناتج المحلي الإجمالي، والتقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في كل من التعليم والصحة.

وحققت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متوسط بلغ نحو 39 نقطة على المؤشر، لتتراجع خلفه منطقة الأميركيتين، وآسيا المحيط الهادئ، لكنها حققت أداء أفضل من كل من منطقة شرق أوروبا وآسيا الوسطى، وأيضا دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وأشار التقرير أن كل من المغرب والسعودية حققت تقدما بعد ارتفاعهما ثلاث نقاط، ليسجلا 43 نقطة و35 نقطة على التوالي.

وعالميا، تصدرت نيوزيلاندا قائمة المؤشر كأفضل دولة في مكافحة الفساد بعد تسجيلها 87 نقطة، تلتها فنلندا وسنغافورة ليسجلا نفس المستوى عند 85 نقطة، فيما جاءت الصومال في آخر القائمة العالمية بعد تسجيلها 10 نقاط.