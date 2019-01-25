الهاملي: الإمارات تعمل وفق رؤية مستقبلية

المصدر: دافوس - وام

أكد وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، أن تكامل منظومة السياسات الحكومية في الإمارات يمثل أحد أهم ممكنات نجاحها في صناعة مستقبل العمل وتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071.

وقال الهاملي خلال مشاركته في جلسة حول مستقبل العمل ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في «دافوس»، «إن دولة الإمارات تعمل وفق رؤية مستقبلية تقوم على الاستثمار في استكشاف الفضاء والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والاستفادة من التحولات التكنولوجية والاقتصادية في تطوير سياسات لوظائف المستقبل».

واستعرض الهاملي تجربة المسرعات الحكومية إحدى الأدوات المبتكرة التي طورتها حكومة دولة الإمارات لتسريع تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية، ودورها المهم في إيجاد فرص عمل للمواطنين في قطاعات اقتصادية حيوية.

وأشار الهاملي إلى تجربة الدولة في تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تقديم الخدمات للمتعاملين عبر سياسة تعهيدها للقطاع الخاص ليقدمها نيابة عن الحكومة وتحت إشرافها.