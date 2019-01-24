شروط السندات بغرض الاستثمار

المصدر: إعداد : أزاد عيشو

يُعرف السند، بأنه شهادة تصدر في الغالب عن الشركات الكبيرة أو الحكومات أو الهيئات شبه الحكومية. وتعتبر الشركات الصناعية الكبيرة المملوكة للحكومات، من مصدّري السندات الدائمين. إن السندات، بمعظمها، تصدر كوسيلة للحصول على تمويل طويل الأجل على أساس كلفة ثابتة، وإن الدفعات التي تسدد على أساس سنوي أو نصف سنوي في الغالب التي يدفعها المقترضين تُعرف باسم القسيمة. وإن المُصدر (المقترض) لهذه القسائم قبل الحصول على تمويل طويل الأجل بهذه الطريقة يقوم بوضع الشروط التي يمكن بموجبها جذب أموال المستثمرين، ومن العوامل التي من الضروري أخذها بعين الاعتبار تذكر الجدارة الائتمانية للمقترض، والعملة المختارة، وفترة إصدار السندات، وظروف السوق الحالية، ورغبة المستثمرين في الاستثمار في نوع مشابه من السندات صدر سابقاً. ويتم عرض السندات وتداولها بحسب السعر، والعرض يعكس نسبة مئوية من المبلغ الأصلي الذي تم اقتراضه ويساوي قيمة السند حالياً.