تفاهم بين «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» و«فيزا» لنشر التوعية المالية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مذكرة تفاهم مع شركة «فيزا» العالمية المتخصصة بمجال تكنولوجيا المدفوعات، تهدف إلى تعزيز المسؤولية في إدارة الأموال، وغرس العادات المالية السليمة بين أوساط العملاء في الدولة.

ووفقاً لبيان صادر أمس، وقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، مروان لطفي، والمدير العام لـ«فيزا» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مارشيلو باريكوردي.

وفي إطار مذكرة التفاهم، سيتعاون الجانبان لإطلاق سلسلة تعليمية عبر مختلف القنوات الإعلامية، بهدف مساعدة المواطنين والمقيمين في الدولة من مختلف الأعمار على إدارة مواردهم المالية بشكل أفضل، واتخاذ قرارات مالية أكثر حكمة.

وتشمل المبادرة، الموقع الإلكتروني، الخاص بشركة «فيزا» المخصص للتوعية المالية والمصمم بهدف مساعدة العملاء من مختلف الأعمار على تعلّم المهارات الأساسية لإدارة الموارد المالية على الصعيد الشخصي، والتي تشمل وضع الميزانية، والادخار، والإنفاق المسؤول والاستخدام المناسب لمنتجات الائتمان.

وقال لطفي: «يسعدنا أن نتعاون مع (فيزا) لتعزيز التوعية المالية، ما من شأنه المساهمة في تحسين الاستقرار المالي للأفراد في الدولة، ونحن على ثقة بأن هذه المبادرة ستساعد على تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية سليمة وواعية، وتبنّي سلوكيات آمنة لإدارة الائتمان، ومعرفة أهمية التقرير والتقييم الائتماني».

وأضاف أن «البنوك وغيرها تحض المقرضين على مراجعة التقرير والتقييم الائتماني قبل الموافقة على طلب الحصول على قرض أو بطاقة ائتمانية جديدة».

من جهته، قال باريكوردي، إن «التوعية المالية تعتبر من أبرز القضايا التي تحظى بأهمية كبيرة في دولة الإمارات، ويسعدنا إبرام هذه الشراكة في إطار مبادرة مبتكرة، من شأنها تزويد أفراد المجتمع بالمعرفة التي يحتاجونها لاتخاذ قرارات مالية مسؤولة».