«إحصاء أبوظبي»: 1.2% ارتفاعاً في أسعار مواد البناء بالربع الثالث من 2018

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم

ارتفعت أسعار مواد البناء والخدمات الإنشائية في أبوظبي بنسبة 1.2%، خلال الربع الثالث من عام 2018، مقارنة بالربع الثالث من عام 2017، كما ارتفع الرقم القياسي العام إلى 98.1%، مقابل 96.9% خلال الفترة نفسها، بحسب تقرير مركز الإحصاء في أبوظبي، الصادر أمس.

وأوضح المركز، في تقرير تحت عنوان «الرقم القياسي لتكاليف الإنشاءات في الربع الثالث 2018»، أن أسعار أربع مجموعات من المواد والخدمات الإنشائية الرئيسة شهدت ارتفاعاً خلال هذه الفترة، بينما انخفضت أسعار أربع مجموعات رئيسة، في حين استقرت أسعار مجموعتين دون زيادة أو نقصان خلال الفترة نفسها.

ووفقاً للتقرير، ارتفعت أجور القوة العاملة بنسبة 7% خلال الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

بينما انخفضت أسعار الخدمات الإنشائية بنسبة 8.5%، وأسعار مواد الأعمال الكهربائية بنسبة 2.4%، والتشطيبات بنسبة 2.1%.