«الأحواض الجافة العالمية» تكمل بناء المنصّة البحرية «راشد دي»

المصدر: دبي - وام

أكملت شركة الأحواض الجافة العالمية، المزوّد العالمي للخدمات البحرية والملاحية لقطاعات الشحن والنفط والغاز والطاقة، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، بناء المنصّة البحرية «راشد دي»، إضافة إلى الجانب العلوي منها لمصلحة شركة «تك نيب إف إم سي»، والمستخدم النهائي «دبي للبترول».

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليم، إن «(الأحواض الجافة العالمية) عبر إكمال بناء المنصّة البحرية (راشد دي)، تتوّج جهودها الرائدة لتزويد الشركاء والمتعاملين بأفضل مستوى من الخدمات البحرية والملاحية، التي تدعم أداء قطاعي الشحن والطاقة، لتواكب جهود إمارة دبي نحو تحقيق الريادة العالمية في كل المجالات». وأكد بن سليم، حرص «الأحواض الجافة العالمية» على تطوير واستخدام أحدث الابتكارات العالمية في مجال عملها، بما يضمن تحسين كفاءة خدماتها المقدمة للمتعاملين، بهدف إسعادهم واستقطاب المزيد من الاستثمارات في قطاعي الشحن والطاقة، لتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، على طريق تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية الإمارات 2021، وخطة دبي 2021.

من جهته، قال المدير التنفيذي رئيس قسم الخدمات البحرية في موانىء دبي العالمية، القبطان رادو أنتولوفيتش، إن «المنصّة البحرية (راشد دي) تمثل المشروع الرابع، الذي عملت عليه (الأحواض الجافة العالمية)، ويتم إكماله لمصلحة شركة (دبي للبترول)».