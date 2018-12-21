محمد بن راشد: أقلعنا باتجاه مستقبل أجمل.. ومليار إنسان اتخذوا دبي وجهة لهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة على موقع «تويتر»، أمس، أن مطار دبي الدولي استقبل أمس، المسافر رقم مليار، مضيفاً سموه أنه «عندما تكون دبي مطاراً لمليار إنسان، نعرف أننا وصلنا لمحطة جديدة، وبدأنا رحلة مختلفة، وأقلعنا باتجاه مستقبل أجمل.. مليار إنسان اتخذوا دبي وجهة لهم.. مليار إنسان كنّا جزءاً من قصتهم.. نحن مطار العالم ووجهته وقلبه».

برنامج للمسافر رقم مليار أفادت «مطارات دبي» بأن المسافر رقم «مليار»، وهو آرجون وأسرته، سيقومون خلال فترة إقامتهم في دبي بزيارة بعض أكبر المقاصد السياحية في المدينة وستتم معاملتهم معاملة كبار الشخصيات طوال الوقت، وستقيم الأسرة في فندق «أتلانتس»، وسيتناولون الطعام في مطاعمه الحاصلة على جوائز عالمية، كما تشمل زيارتهم استكشاف حديقة «أكوافنشر» المائية، و«برج خليفة»، أعلى مبنى في العالم، بالإضافة الى تجربة تسوق شخصية في «مول دبي». كما تشمل الزيارة يوماً كاملاً مع المغامرات العربية، يستكشفون خلاله الجانب التقليدي من دبي، ويتجولون في منطقة «الفهيدي» التاريخية، ثم يتجهون إلى الصحراء للقيادة في الكثبان الرملية وتناول العشاء مع غروب الشمس. وستقوم مطارات دبي بنشر مقتطفات من زيارة الأسرة عبر قنواتها في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام المقبلة. - «دبي الدولي» استقبل 500 مليون مسافر في 7 سنوات بين 2011 و2018. - مطارات دبي افتتحت 7 مرافق كبرى باستثمارات 44 مليار درهم خلال 11 عاماً.

إلى ذلك، نظمت مطارات دبي، حفلاً خاصاً لاستقبال الزائر رقم «مليار» وهو آرجون وأسرته، التي وصلت صباح أمس من أورلاندو بولاية فلوريدا الأميركية على متن رحلة «طيران الإمارات رقم EK220».

من جانبه، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مطارات دبي، إن «الإنجاز التاريخي لاستقبال الزائر رقم مليار، هو نتيجة العمل الجماعي والتعاون المشترك بين جميع الجهات العاملة في المطار»

مليار إنسان

وتفصيلاً، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة على موقع «تويتر»: «استقبل مطار دبي الدولي أمس، المسافر رقم مليار، وعندما تكون دبي مطاراً لمليار إنسان، نعرف أننا وصلنا لمحطة جديدة، وبدأنا رحلة مختلفة، وأقلعنا باتجاه مستقبل أجمل.. مليار إنسان اتخذوا دبي وجهة لهم.. مليار إنسان كنّا جزءاً من قصتهم.. نحن مطار العالم ووجهته وقلبه».

وأضاف سموه: «شكراً لفريق مطار دبي، شكراً للشيخ أحمد بن سعيد، فخرنا لا يعادله إلا تواضعنا أمام الإنجاز، وإصرارنا على إكمال الرحلة كأفضل فريق في العالم يعمل على نقل البشر بسهولة عبر القارات والمحيطات، لتحقيق أحلامهم وملاقاة أحبابهم واكتشاف جمال هذا الكوكب عبر قاراته ومحيطاته».

حفل استقبال

ونظمت مطارات دبي، بالاشتراك مع ممثلين من هيئة دبي للطيران المدني وشركائها الاستراتيجيين، حفلاً خاصاً لاستقبال الزائر رقم «مليار» وهو آرجون وأسرته، التي وصلت صباح أمس من أورلاندو بولاية فلوريدا الأميركية على متن رحلة «طيران الإمارات رقم EK220».

وقام سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مطارات دبي، باستقبال المسافر وأسرته، متمنياً لهم أن تكون زيارتهم الأولى الى دبي مليئة بالمتعة والسعادة.

وستحظى العائلة بفرصة رائعة للتعرف إلى أبرز معالم دبي، حيث تم ترتيب جدول زيارات لأفرادها لزيارة أهم الأماكن الترفيهية في المدينة، والتي تبرز سمعة دبي العريقة في الإثارة والرفاهية والضيافة العربية العصرية.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، في بيان أمس، إن «هذا الإنجاز التاريخي لاستقبال الزائر رقم مليار، هو نتيجة العمل الجماعي والتعاون المشترك بين جميع الجهات العاملة في المطار. وبهذه المناسبة أعرب عن بالغ تقديري لكل فرد يعمل ضمن أسرة المطار ساهم بدوره في مسيرة النجاح هذه».

وأضاف سموه: «بالطبع ما كنا لنتمكن من بلوغ هذه المكانة الرفيعة لولا الرؤية والقيادة الحكيمة للمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اللذين استشرفا تطوير دبي وتعزيز دورها لتصبح مركزاً اقتصادياً عالمياً، بدعم كبير من قطاع الطيران في الامارة الذي يعتبر من أهم الأسس التي هيأت لدبي هذه المكانة الرفيعة».

سلسلة إنجازات

ويعد استقبال المسافر رقم «مليار» حدثاً مهماً ضمن سلسلة طويلة من الإنجازات منذ افتتاح أول مطار في دبي بتاريخ 30 سبتمبر 1960، وكان عبارة عن مبنى صغير ومدرج طائرات من الرمل المضغوط، في حين أنه يعد اليوم نموذجاً لقياس جودة البنية التحتية وسعة نقل الركاب والبضائع ومستويات الخدمة العالية، على الرغم من النمو الذي يتزايد باستمرار.

ويستقبل مطار دبي الدولي في المتوسط 7.5 ملايين مسافر شهرياً، وهذا العام حطم رقمه القياسي للمرة الثالثة باستقباله أكثر من 8.3 ملايين مسافر في شهر واحد.

وتزداد أهمية هذا الإنجاز في نمو مطار دبي الدولي، خصوصاً أن المطار استغرق 51 عاماً، منذ 30 سبتمبر 1960، وحتى 31 ديسمبر 2011، للوصول للمسافر رقم 500 مليون، لكنه استقبل الـ500 مليون مسافر المتبقين في سبع سنوات فقط ما بين 2011 و2018. وعلى مدى الـ11 عاماً الماضية فقط، افتتحت مطارات دبي سبعة مرافق كبرى باستثمارات تبلغ نحو 12 مليار دولار أميركي (44 مليار درهم)، منها خمسة مليارات دولار تم استثمارها لتطوير مطار دبي الدولي وتعزيز قدراته وتضمنت إنشاء «المبنى 3»، و«الكونكورس أ، وب، ود»، فضلاً عن التجديد والتوسعة الشاملة لـ«المبنى 2» في المطار.