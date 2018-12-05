«أبوظبي التجاري» يطلق باقة «إماراتي» للمواطنين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

طرح بنك أبوظبي التجاري مجموعة من الخدمات المصرفية والمنتجات المالية المصممة خصيصاً لمواطني دولة الإمارات، تحت اسم «إماراتي».

وأوضح البنك في بيان، أمس، أن باقة «إماراتي» تقدِّم للعملاء من مواطني الدولة تجربة مصرفية متكاملة، وتوفر لهم العديد من المزايا، منها أولوية إنجاز المعاملات المصرفية في مختلف الفروع، وتوفير مسؤول علاقات مصرفية مخصص لخدمة العميل، فضلاً عن خدمة صف السيارات، ومركز اتصال خاص على مدار الساعة طوال الأسبوع، علاوة على توفير العديد من الخدمات المصرفية بأسعار تفضيلية ورسوم مخفضة.

وأضاف أن «إماراتي» تتيح أيضاً فرصة الاستفادة من نقاط مكافآت برنامج «تاتش بوينتس» للولاء، حيث يمكن للعميل استبدال نقاط «تاتش بوينتس» لدى العديد من المتاجر في الدولة أو استبدالها بأميال السفر وقسائم الهدايا، وغيرها الكثير.

كما توفر باقة «إماراتي» مجموعة من الحلول المالية والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فيما تقدم عروضاً حصرية لدى مجموعة كبيرة من المتاجر الراقية في جميع أنحاء الدولة، إضافة إلى توفير عروض وخصومات مفضلة خاصة بالترفيه والتسوق والمطاعم.

ويمكن للعملاء المواطنين الاستمتاع بخصومات على رحلات السفر وحجوزات الفنادق من خلال الحجز مع أفضل الشركاء في مجال السفر والسياحة، إلى جانب إمكانية الاستمتاع بدخول مجاني إلى الصالة الماسية في مبنى كبار الشخصيات بمطار أبوظبي الدولي، والعديد من المطارات العالمية.