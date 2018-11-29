إطلاق «تحدي 10× 10» ومنصة تنافسية أرقام الإمارات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت حكومة دولة الإمارات «منصة تنافسية أرقام الإمارات»، و«تحدي 10× 10 للتنافسية الدولية»، بهدف تعزيز تنافسية الإمارات عالمياً، وتعزيز كفاءة واستدامة البيانات لرسم الاستراتيجيات الداعمة للأجندة الوطنية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وبحث فريق التنافسية والبيانات، خلال اجتماعه ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في أبوظبي، سبل تعزيز مستويات جودة البيانات في الدولة، وآلية حوكمة الحصول عليها، لتطوير مستويات أداء الجهات الحكومية في الدولة، وتعزيز العمل الحكومي بما يخدم مسيرة التنمية في الدولة.

وأكد المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عبدالله ناصر لوتاه، أهمية البيانات وتأثيرها في مكانة الدولة وريادتها بتقارير التنافسية العالمية، من خلال رفع مستويات الاستفادة من البيانات المتوافرة لدى الجهات الحكومية، والارتقاء بجودة الأداء في تقارير التنافسية، وفي مجالات أهداف التنمية المستدامة.

وتهدف «منصة تنافسية أرقام الإمارات» إلى استخدام منهجيات ومعايير التقارير الدولية، وتطوير آلية عمل ونظام حوكمة لنشر البيانات إلى المنظمات الدولية لدى كل الجهات الحكومية، ضمن أطر زمنية محددة تدعم مؤشرات التنافسية وأهداف التنمية المستدامة، وتطوير منظومة تسهم في رفع قدرات الجهات الحكومية في إدارة البيانات والأداء في مجال التنافسية العالمية، عبر منصة مركزية لجمع وتحليل ومحاكاة تقييم أداء الدولة في المؤشر، وإمكانية تأثيره في مؤشرات أخرى. ويهدف «تحدي 10×10 للتنافسية الدولية» إلى تحقيق مراتب متقدمة للدولة في تقارير التنافسية الدولية.

وتتضمن المبادرة اختيار 10 مؤشرات ذات أولوية ضمن 10 من أهم تقارير التنافسية الدولية، وتشكيل فرق عمل مؤقتة تضع وتنفذ خارطة طريق واضحة لتحسين مرتبة الدولة في هذه المؤشرات.