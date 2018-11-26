3 طلاب من جامعة خليفة يفوزون بجائزة في مسابقة "هواوي" بالصين

فاز ثلاث طلاب من جامعة خليفة بالجائزة الأكاديمية في التصفيات النهائية لمسابقة "هواوي" العالمية لتقنية المعلومات والاتصالات التي أقيمت في الصين. وقد تم اختيار الفائزين بعد ثلاثة شهور من الجهد المُضني في الجولات التأهيلية التي شهدت مشاركة 10 دول من المنطقة. ووزعت الجوائز عليهم خلال حفل تكريم ورعاية مواهب تقنية المعلومات والاتصالات الذي أٌقيم في مدينة شينزن.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للمشاركة في المسابقة من منطقة الشرق الأوسط 14.748 طالبًا تم اختيار 4.915 طالبًا منهم للمشاركة في الجولات التمهيدية. ونجح 214 طالبًا في الوصول إلى مرحلة التصفيات النهائية حيث سافر 39 طالبًا من 13 فريقًا إلى الصين للمشاركة في مرحلة التصفيات العالمية. ويُذكر أن مسابقة تقنية المعلومات والاتصالات انطلقت بالتعاون مع 17 وزارة في 10 دول. وشاركت 226 كلية وجامعة في المسابقة في حين ساهمت 65 كلية وجامعة في إطلاق معارض "هواوي" المتنقلة. وتمكن 950 طالباً آخر من الحصول على شهادة "مساعد شبكات معتمد" بعد اجتياز الاختبار الخاص بها. وأُتيحت للفرق الثلاثة عشر التي تأهلت للتصفيات النهائية فرصة متميزة للتعلم من الخبراء الرواد في تقنية المعلومات والاتصالات لدى هواوي في رحلة مدفوعة النفقات إلى مقر شركة "هواوي" بالصين.

وقد فاز الفريق العراقي بالمركز الأول والجائزة الثانية فريقان من لبنان والبحرين، بينما فاز بالجائزة الثالثة ثلاثة فرق من الأردن، والسعودية، وباكستان. وفازت الفرق السبعة المتبقية بجائزة التميز تقديراً لمشاركتهم الرائعة. كما فاز 3 مشرفين و11 مؤسسة أكاديمية بجوائز "المشرف المتميز" و"الأكاديمية الأفضل".

واجتاز جميع المشاركين اختبارات شديدة الانتقائية على المستوى الوطني. وكان المشاركون عملوا سابقاً في مختبرات حقيقية، وواجهوا عدداً من أصعب التحديات في هذه الصناعة والتي ترتبط بالحوسبة السحابية، والتبديل، والتوجيه، بالإضافة إلى الحلول والتقنيات الرئيسية الأخرى في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والمرتبطة بالتحول الرقمي. وقد شارك المؤهلون للتصفيات النهائية في مسابقة استمرت على مدار يوم كامل، كما حضروا ورشة عمل خاصة بالتقنية أعدها خبراء عالميين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، كما وحضروا مناقشة للجنة رفيعة المستوى تضم كبار الموفدين من دول الشرق الأوسط إلى الصين.

وقال تشارلز يانغ، رئيس شركة هواوي الشرق الأوسط: "إن إعداد فريق من المواهب عالية المستوى في مجال تقنية المعلومات والاتصالات أصبح أحد عوامل النجاح للحكومات التي تسعى للتحول إلى الاقتصادات القائمة على المعرفة. وباعتبار "هواوي" من الشركات الرائدة عالمياً في مجال الابتكار، فدائماً ما يمثل نقل المعرفة أحد الركائز الأساسية في منظومتها القيمية. وأضفنا إلى هذا التزامنا بدعم حكومات المنطقة في مسيرتها لتحقيق أهداف رؤيتها الوطنية، فإننا نفخر بمسابقة مهارات تقنية المعلومات والاتصالات وبكل ما حققته من إنجازات على مدار الشهور الستة الماضية. وقد أثبتت المسابقة - بما لا يدع مجالاً للشك - أن المواهب الشابة في المنطقة لديهم قدرات تؤهلهم لأن يصبحوا خبراء عالميين. ونحن اليوم نكرس أنفسنا للتعاون بشكل أوثق مع الطلاب في المنطقة لتأهيل الجيل القادم من قادة تقنية المعلومات بشكل أفضل".

وحضر حفل التكريم لفيف من كبار ممثلي سفارات وقنصليات الدول المشاركة، وحضر معالي السيد عبدالله السعدي، سفير عُمان لدى الصين، ومعالي السيد علي الظاهري، سفير الإمارات لدى الصين، ومعالي السيدة ميليا جبور، سفيرة لبنان لدى الصين، ومعالي السيدأنور عبدالله، سفير البحرين لدى الصين، والدكتور فهد الشريف، المستشار الثقافي السعودي لدى الصين، والدكتورديار خان، القنصل العام لباكستان في مدينة غوانزو، إلى جانب مسؤولين حكوميين آخرين رفيعي المستوى وهم السيدة تانغ يون، رئيس قسم المشاريع الرئيسية في المركز الصيني للتبادل الدولي بين الشعوب التابع لوزارة التربية والتعليم في جمهورية الصين الشعبية، والسيدة تانغ يون، رئيس قسم المشاريع الرئيسية في المركز الصيني للتبادل الدولي بين الشعوب التابع لوزارة التربية والتعليم في جمهورية الصين الشعبية، والبرفيسور/هان واي، نائب مدير المركز الدولى للابتكار فى مجال التعليم العالى التابع لليونسكو.