محفزات النمو والشراكات الاقتصادية تتصدّر أجندة منتدى «التعاون الإماراتي الكاريبي» في دبي

المصدر: سامح عوض الله - دبي

تبدأ اليوم في دبي، أعمال منتدى التعاون الإماراتي الكاريبي، الذي يستمر لمدة يومين، ويهدف لبحث فرص وإمكانات سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات ودول منطقة الكاريبي، كما يبحث المنتدى المسائل التجارية والاستثمارية بين الجانبين، ويستعرض محفزات النمو المستقبلي وآفاق الشراكات الاقتصادية التي ترسم مستقبل التعاون الثنائي.

وينظم المنتدى، وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وغرفة تجارة وصناعة دبي، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة في دولة الإمارات. ويشارك في المنتدى أكثر من 100 من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال وصناع القرار من الإمارات ودول حوض الكاريبي.

وقال مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، لـ«الإمارات اليوم»، إن «(منتدى التعاون الإماراتي الكاريبي)، يعتبر منصة مثالية لاستكشاف الفرص الاستثمارية في هذه الأسواق التي قد تكون بعيدة في المسافة، ولكنها ثرية بالفرص الاستثمارية، خصوصاً في قطاعات تتميز بها الشركات الإماراتية وتمتلك فيها خبرات واسعة»، مشيراً إلى أن أسواق الكاريبي يمكن أن تشكل كذلك بوابة للأسواق اللاتينية القريبة منها. وركّز على أن دبي يمكن أن تلعب دوراً حيوياً في وصل شركات حوض الكاريبي مع أسواق المنطقة والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

وأشار بوعميم إلى أن تنظيم المنتدى يعكس تنوّع شبكة العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وسائر دول العالم، معتبراً أن مشاركة عدد كبير من الوزراء والمسؤولين من دول الكاريبي، دليل على الأهمية الكبيرة التي توليها هذه الدول لتعزيز الروابط الاقتصادية مع دولة الإمارات.

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