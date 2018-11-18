1260 شركة صناعية تدخل دبي في 5 أعوام

المصدر: سامح عوض الله - دبي

رصد تقرير حديث، صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، نمواً لافتاً في حركة دخول الشركات الصناعية إلى الإمارة خلال الأعوام الخمسة الماضية (منذ عام 2013 وحتى نهاية عام 2017)، إذ دخلت 1260 شركة صناعية إلى الإمارة، بمتوسط سنوي يبلغ 252 شركة سنوياً.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن عدد تلك الشركات راوح بين 230 شركة حداً أدنى سنوياً، و308 شركات حداً أقصى.

وأشار تقرير اقتصادية دبي إلى أن عام 2017 شهد دخول 244 شركة صناعية إلى الإمارة، بزيادة نسبتها 6% مقارنة بعام 2016، لافتاً إلى أن هناك توجهاً واضحاً لنمو حركة دخول الشركات الصناعية بشكل سنوي إلى دبي.

وأكدت اقتصادية دبي أنها تتخذ إجراءات تعزز سهولة بدء النشاط الاستثماري، وتدعم سرعة تأسيس وتسجيل الشركات والأعمال في الإمارة، من خلال إتاحة الخدمات الإلكترونية الحديثة، وإيجاد آلية ميسرة لمزاولة الأعمال، مشيرة إلى أن إتاحة الفرصة أمام القطاع الصناعي تأتي في إطار التنوع الاقتصادي بدبي، ما يعزز موقعها مركزاً إقليمياً وعالمياً للمال والأعمال.

وبحسب اقتصادية دبي، فإن الصناعات التحويلية واحدة من أهم خمسة قطاعات رئيسة تقود اقتصاد الإمارة، الذي يشهد نمواً من المتوقع أن يصل إلى 4.2% خلال عام 2019، وفقاً لصندوق النقد الدولي، مرتفعاً من 3.4% في العام الجاري.

وأفادت اقتصادية دبي بأن توقعات قطاع التصنيع، بشأن أحجام المبيعات خلال العام الجاري، متفائلة، لاسيما في القطاعات الفرعية، التي تشمل شركات تصنيع المواد الغذائية والمعادن والبلاستيك والزجاج، لافتة إلى أنها تعمل مع القطاع الخاص لتعزيز نمو الإنتاجية، ودعم بيئة الأعمال لضمان الحفاظ على القدرة التنافسية للإمارة.

وأشارت الى أن توقعات المصنّعين، في استطلاعات الآراء التي تجريها، كانت إيجابية بشأن النمو المتوقع في قطاع الصناعة.